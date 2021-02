Shania Geiss: Mega-Zoff mit Schwester Davina!

In Kroatien vertreibt sich Familie Geiss in der neuen Folge von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!” die Zeit mit Wassersport. Doch es kommt zum Drama zwischen den Schwestern als Shania den Neoprenanzug von Davina anzieht.

Während Davina fleißig die Online-Schulbank drückt, entscheidet sich der Rest der Familie sich dem Wassersport zu widmen. Nachdem Shania auf dem Jetski den Anfang und eine gute Figur gemacht hat, trauen sich auch ihre Eltern aufs Wasser. Unterbrochen wird der Spaß als Davina plötzlich feststellt, dass ihre jüngere Schwester ihren Neoprenanzug trägt und es entflammt ein Zickenkrieg zwischen den Geiss-Sprösslingen.

Um dem Drama zu entfliehen begeben sich Carmen und Robert wieder aufs Meer. Auf dem Paddle-Board wollen sie ihr Glück versuchen, müssen aber schnell feststellen, dass ihr Gleichgewicht ihnen bei dem Versuch einen Strich durch die Rechnung macht. Und wenn sie schon in Kroatien sind, muss die kulinarische Verpflegung auch dem Landesstandard entsprechen und so stärkt sich die gesamte Familie mit kroatischer Küche, nach den anstrengenden Wasseraktivitäten.

Carmen Geiss hat andere Pläne

Anschließend geht es auf eine ehemalige Gefängnis-Insel. Besonders Shania und Davina erkunden die Ruinen mit vollem Körpereinsatz. Einsatz muss auch später noch der Kapitän der Indigo Star I zeigen, als Robert sich das Wrack eines U-Bootes anschauen möchte. Um nah genug ranzukommen, muss die Yacht nämlich durch eine enge Schlucht manövriert werden. Dieser Job wird mit Bravour gemeistert und so kann Robert sich mit seinen Töchtern das Unterwasserspektakel anschauen, inklusive der alten Schiffstrümmer. Carmen ist davon wenig begeistert und sie hat prompt einen anderen Plan, den Kapitän der Yacht zu beschäftigen.

Da er als Schleckermaul der Crew bekannt ist, dieses aber selbst ungerne zugibt, stellt sie ihm mit ihren Töchtern eine süße Falle: Sie platzieren eine Schale voller Süßigkeiten und davor eine versteckte Kamera- in der Hoffnung, ihn in flagranti zu erwischen. Ihr Wunsch ist ihm Befehl und so dauert es nicht lange, bis sie ihn vor der Linse haben und ihn lachend und mit jeder Menge Spaß, mit den Aufnahmen konfrontieren können.