Shakira: Was wurde aus der Sängerin?

Vor 30 Jahren begann die Karriere von der weltberühmten Sängerin Shakira. Kurz nach der Jahrtausendwende schaffte sie ihren globalen Durchbruch und brachte Songs wie „Waka Waka“ oder „Hips Don’t Lie“ in die Radios. Doch irgendwie hört man kaum noch etwas von ihr. Was sie wohl in den vergangenen Jahren so angestellt hat?

Es gibt weltweit nicht viele Musiker, die sich dauerhaft so an der Spitze halten konnten wie Shakira. Wenn man dachte, dass ihr Höhepunkt erreicht sei, setzte sie immer noch einen drauf. Vor rund zehn Jahren änderte sie allerdings ihren Kurs etwas und seitdem hört man auch deutlich weniger von ihr. Was wohl aus ihr geworden ist?

Der Neustart von Shakira

Die 2000er-Jahre hätten für Shakira Isabel Mebarak Ripoll, so ihr bürgerlicher Name, gar nicht erfolgreicher sein können. So lief sie den ganzen Tag im Radio rauf und runter. Dazu war sie auch noch dauerhaft auf dem Thron der Charts. Nebenbei gewann sie für ihre Musik auch noch zahlreiche Preise. Doch zwischen 2009 und 2012 wagte sie einen musikalischen Neustart, den sie bis heute nicht so wirklich verkraftet hat. Denn an die Erfolge der Vorgängeralben kam sie nicht mehr ran. Der Song „Waka Waka“ aus dem Jahr 2010 könnte man also als Höhepunkt bezeichnen.

Das macht die Sängerin heute

Auch wenn man nicht mehr so viel von ihr hört. In den USA feiert sie weiterhin Meilensteine wie beispielsweise einen Auftritt in der Halbzeitshow vom Super Bowl LIV. Zudem wirkte sie auch bei dem Song „Girl Like Me" von den Black Eyed Peas mit. Vor rund fünf Jahren kam ihr bisher letztes Album, welches den Namen „El Dorado" trägt. Im letzten Jahr wurde dann noch die Single „Don't Wait Up" veröffentlicht. Leider blieb sie aber stark hinter den Erwartungen zurück.