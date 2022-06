Shakira soll angeblich eine Panikattacke gehabt haben und wurde ins Krankenhaus eingeliefert – das berichteten zumindest spanische Medien. Doch die Sängerin selbst gibt Entwarnung: Ihr selber gehe es gut und sie erlitt keinen Zusammenbruch.

Shakira und ihr Partner Gerard Piqué haben sich getrennt, wie die Musikerin in einem Statement bekanntgab. Danach soll sie angeblich einen Zusammenbruch erlitten haben, wie spanische Medien berichteten. Doch nun stellt die Sängerin klar: Sie musste in kein Krankenhaus eingeliefert werden! Einen Notarzt-Einsatz gab es aber dennoch – jedoch betraf dieser ihren Vater und nicht sie selber.

Shakira selbst erlitt keinen Zusammenbruch

„Ich wollte euch nur wissen lassen, dass diese Fotos von letztem Wochenende sind, als mein Vater unglücklicherweise schlimm gestürzt ist und ich ihn im Krankenwagen ins Krankenhaus begleitet habe, wo er sich nun erholt“, erklärt Shakira in einem Statement in den sozialen Netzwerken. Sie bat ihre Fans darum, die Daumen zu drücken, dass es ihrem Vater bald wieder besser gehe. Zudem bedankte sie sich bei ihrer Community für die Unterstützung.

Die Sängerin bestätigt die Trennung von Gerard Piqué

Auch, wenn es Shakira zumindest gesundheitlich gut geht – ihr Liebesleben liegt in Scherben. Bereits in den vergangenen Tagen kamen immer wieder Trennungsgerüchte auf – diese wurden nun von der Sängerin sowie ihrer Agentur bestätigt. „Wir bedauern, bestätigen zu müssen, dass wir uns trennen. Zum Wohle unserer Kinder, die für uns an erster Stelle stehen, bitten wir um Respekt für ihre Privatsphäre. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis“, heißt es in einer Erklärung. Schon gelesen? Shakira: Was wurde aus der Sängerin?