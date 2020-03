Sexting: Darum solltest du keine Nacktbilder versenden!

Du hast Lust auf Sex, aber dein Partner ist zu weit weg? Dann solltet ihr vielleicht Sexting mal ausprobieren, was im digitalen Zeitalter eine immer größere Bedeutung bekommt. KUKKSI erklärt dir, was dahinter steckt und worauf du achten solltest.

Das Wort setzt sich aus „Sex“ und „Texting“ zusammen – es bedeutet einfach nur „schreiben“. Der Begriff „Dirty Talk“ wird auch oft genannt. Dabei sendet ihr einfach erotische Messages hin und her – das kann ihn verdammt scharf machen und das Smartphone wird so zum Sextoy. Mit heißen Nachrichten könnt ihr euch sexuell erregen, in dem ihr euch selbst befriedigt.

So bringst du ihn zum Orgasmus

Fange sehr ruhig an: Finde zuerst heraus, ob dein Partner darauf auch Bock hat.

Finde zuerst heraus, ob dein Partner darauf auch Bock hat. Du solltest seine Phantasie anregen! Mit Sätzen wie „Wenn du wüsstest, was ich gerade an habe" kannst du ihn scharf machen.

Es wird wilder! Dann kannst du richtig loslegen. Mit Nachrichten wie „Wenn du wüsstest, wo ich meine Hand gerade habe" oder „Ich will dich in mir spüren" kannst du ihn um den Verstand bringen.

Erinnerungen hervorrufen: Ihr habt es zuletzt richtig krachen lassen? Dann erzähle ihm doch, wie heiß das war und das du das gerne wiederholen würdest.

Darum solltest du keine Nacktfotos schicken

Es gibt aber auch einiges beachten – Nacktbilder oder sogar ein kurzer Clip kann ihn zwar um den Verstand bringen, solltest du aber dennoch nicht machen! Das trifft vor allem dann zu, wenn du jemanden noch nicht lange kennst – dann solltest du nie sexy Pics von dir verschicken! Das könnte nämlich fatale Folgen: Er könnte dich damit erpressen oder an andere weiter schicken.

Und auch, wenn du mit jemanden zusammen bist – bei deinem Partner solltest du das ebenfalls nicht unbedingt machen. Denn wenn ihr euch mal trennt (Was wir natürlich nicht hoffen), hätte er gegen euch was in der Hand und könnte die Schnappschüsse verbreiten oder weiterschicken. Wenn du es dennoch nicht sein lassen kannst, schicke nur Nacktpics, wo dein Gesicht NICHT drauf zu erkennen ist.