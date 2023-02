Sexclub-Skandal: Eric Sindermann meldet sich zu Wort!

Eric Sindermann ist mit seiner Josi total happy. Das Paar teilt immer wieder süße Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken. Doch jetzt zogen dunkle Wolken auf: Der „Ex on the Beach“-Star wurde vor einem Sexclub gesichtet! Nachdem KUKKSI dazu exklusive Bilder gezeigt hat, äußerte sich Eric Sindermann in einem Statement dazu.

In den vergangenen Tagen kriselte es zwischen dem Paar – zumindest, wenn man nach einigen Posts bei Instagram geht. Denn dort zeigte sich der Reality-Star nach einer kurzfristigen Absage enttäuscht von seiner Freundin. Josi beschuldigte Eric Sindermann dann, sich in einem Sexclub zu amüsieren. KUKKSI wurden Bilder zugespielt, wonach Eric Sindermann tatsächlich einen Sexclub aufsuchte – und das nicht allein. Denn seine Begleitung waren Arielle Rippegather sowie Sanja Alena.

Statement von Eric Sindermann nach geheimen Fotos

Die Bilder wurden KUKKSI exklusiv zugespielt. Nachdem die Schnappschüsse nach den Vorwürfen seiner Freundin veröffentlicht wurden, hat sich Eric Sindermann jetzt in einem Statement zu Wort gemeldet. „Es ist doch mein gutes Recht, feiern zu gehen, wohin ich will. Und dieses Recht werde ich mir nicht nehmen lassen“, sagt Eric Sindermann bei Instagram. „Erstens ist in Berlin jeder coole Club ein sogenannter ‚Sexclub‘ und zweitens ist es keine Pflicht, dort Sex zu haben. Aber so was verstehen leider nur Berliner“, wettert er weiter.

Eric Sindermann hat für Sonntag ein weiteres Statement angekündigt. Auch Arielle Rippegather meldete sich bereits zu Wort. „Mit wem ich irgendwo bin, ist und bleibt meine private Sache! Und besonders, was ich in meiner Freizeit mache. Außer, ich muss mich wehren, „weil mir Unrecht angetan wird", schreibt die Trans-Lady bei Instagram.