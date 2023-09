Sex-Diät: Diese Stellung verbrennt am meisten Kalorien!

Dass Sex gut für die Gesundheit ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch auch die Kalorien können dabei purzeln! Durch eine Sex-Diät kann man abnehmen – klingt im ersten Moment zwar komisch, ist aber tatsächlich der Fall. Und zwar mit den richtigen Sexstellungen.

Eine radikale Diät sorgt für einen flauen Magen und miese Laune. Sport wäre zwar langfristig sinnvoll, wenn man abnehmen will – einigen dazu fehlt jedoch die Lust und vor allem auch die Zeit. Gerade, wenn man ein Sportmuffel ist, hilft das einem auch nicht weiter – aber man kann es mit der Sex-Diät probieren. Das ist die deutlich angenehmere Variante, um eine Bikini-Figur zu bekommen – aber wie funktioniert das eigentlich?

Jede Bewegung unterstützt den Körper dabei, dass die Kilos purzeln können – logischerweise zählt dazu auch Sex. Und klar: Das Liebesspiel sollte in erster Linie Spaß machen und der sportliche Aspekt sollte eher nicht im Vordergrund stehen. Dennoch kann man insbesondere den Körper bei intensivem Sex ordentlich in Schwung bringen. Bei den richtigen Sexstellungen kann man bis zu 350 Kalorien in 30 Minuten verlieren – das wäre in etwa die gleiche Kalorienanzahl, wenn man rund 40 bis 50 Minuten joggen geht.

Mit der Reiterstellung verliert man die meisten Kalorien

Bei der Missionarsstellung verliert man rund 40 Kalorien – und das pro Minute, wie freundin.de schreibt. Die Reiterstellung lohnt sich vor allem für die Frau. Denn hier wird man circa 49 Kalorien pro Minute los. Lohnenswert ist aber vor allem der Blowjob. Zwar verliert der passive Part „nur“ 37 Kalorien, der aktive Part jedoch bis zu 150 Kalorien! Sex im Wasser lohnt sich dafür ebenfalls. Das hat vor allem etwas mit dem Wasserwiderstand zu tun – hier wird man um die 54 Kalorien pro Minute los.

Sex-Diät per Kuss? Auch das ist möglich!

Übrigens: Beim Orgasmus verliert man ebenfalls Kalorien und selbst beim Küssen werden einige verbrannt – bei einem leidenschaftlichen Zungenkuss verliert man bis zu 20 Kalorien in der Minute. Beim Sex verbrennt man übrigens nicht nur Kalorien, sondern man strafft auch den Körper – dazu zählen vor allem Körperteile wie Bauch, Po oder Oberschenkel. Vor allem die Hündchenstellung geht in die Arme, Sex im Stehen ist vor allem für die Beine gut, die Reiterstellung sorgt für straffe Beine, Oberschenkel und Po und bei der Liebesschaukel bringt man vor allem die Hüften in Schwung.

