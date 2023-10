Serlina Hohmann: GNTM-Finalistin sitzt in Israel fest!

Sie hat alles versucht – und trotzdem ist keine Hilfe in Sicht! Serlina Hohmann sitzt in Israel fest. Mit den Evakuierungsflügen der Lufthansa hatte die ehemalige GNTM-Finalistin bisher keinen Erfolg.

Serlina Hohmann stand 2017 im Finale von „Germany’s next Topmodel“. Für ihren Freund verlegte sie ihren Lebensmittelpunkt nach Israel und zog nach Tel Aviv. Seitdem Krieg in Israel herrscht, sind Serlina Hohmann und ihr Freund mittendrin. Das Paar will derzeit einfach nur noch zurück nach Deutschland – doch mit den Evakuierungsflügen der Lufthansa hatten die beiden bisher keinen Erfolg.

Evakuierungsflüge der Lufthansa sind ausgebucht

Serlina Hohmann hat eine deutsche Nummer erhalten, wohin man sich wenden kann – das Problem: Die Rufnummer ist aus Israel nicht kostenfrei. So versuchte ihre Familie in Deutschland, einen Mitarbeiter von der Lufthansa zu erreichen. „Meine Familie hat daraufhin stundenlang von fünf verschiedenen Handys versucht, jemanden zu erreichen – ohne Erfolg. Um ein Uhr nachts hatte mein Bruder endlich jemanden am Hörer – es gab noch einen Flug für Freitag. Wir wollten gerade meine Daten bestätigen, dann war die Verbindung weg“, erzählt Serlina Hohmannbei Instagram.

Dann erreichte ihr Bruder einen Lufthansa-Mitarbeiter – jedoch seien alle Evakuierungsflüge ausgebucht. Ob sie bald aus Israel abreisen kann, ist ungewiss. Nach Deutschland zurückkehren, wäre eine „rein rationale Entscheidung“. Bei Instagram erklärt die 29-Jährige: „Mein Herz ist gerade zu 100 Prozent hier. Und gebrochen. Und es wird auch in Deutschland gebrochen sein. So schlimm die Situation hier gerade sein mag, zumindest fühlen wir alle das Gleiche. Man muss sich gar nicht erklären – wir haben alle die gleichen Bilder und Gedanken im Kopf.“