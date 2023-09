Serien-Stars enthüllen: Die geheimen Kuss-Regeln am GZSZ-Set!

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist die erfolgreichste Dailysoap im Fernsehen und läuft seit mehr als 30 Jahren bei RTL. Eva Mona Rodekirchen ist in ihrer Rolle als Maren erst kürzlich zurückgekehrt und lässt es mit Michi (Lars Pape) ordentlich krachen. Die Serien-Stars haben jetzt ausgeplaudert, welche Kuss-Regeln am Set der Produktion gelten.

Die Zuschauer bei GZSZ haben in den vergangenen Jahren schon viele Küsse gesehen. Derzeit gibt es zwischen Maren und Michi in der RTL-Serie ein regelrechtes Kuss-Inferno. Doch nicht alles sehen die Zuschauer – die Darsteller müssen sich auf die Szenen nämlich intensiv vorbereiten. Einige Serien-Stars haben jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, was wirklich am Set hinter den Kulissen passiert.

Laura Lippmann (spielt Nicole) und Lars Pape (spielt Michi) haben eine besondere Angewohnheit. Die beiden Darsteller putzen sich nämlich nicht nur intensiv die Zähne, sondern nutzen vor jeder Kuss-Szene auch ein „Fisherman’s Friend“-Bonbon. Einige Schauspieler gehen individuell an die Sache ran – es gibt aber auch Regeln, die für alle gelten. Denn seit der Corona-Pandemie will man Infektionen vorbeugen.

Spezielle Mundspülung vor jeder Kuss-Szene

Die GZSZ-Stars erzählen, was die Zuschauer nicht sehen und geben einen Einblick in den Drehalltag. „Es ist verpflichtend, eine bestimmte Mundspülung zu nutzen. Dadurch ist halt die Gefahr, dass du dich mit irgendwas ansteckst, gering und sollte jemand Mundgeruch haben, dann ist der auch weg“, sagt Eva Mona im Podcast laut RTL. Und auch Laura stimmt dem ganzen zu: „Man hat halt das coole Gefühl, dass man niemanden mit irgendwas anstecken kann.“ Die spezielle Mundspülung hält rund 20 Minuten im Mund an. Vor jeder Kuss-Szene müssen die Serien-Stars also ordentlich gurgeln. RTL zeigt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ täglich um 19:40 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.