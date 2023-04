Sem Eisinger: Erste Worte nach seinem DSDS-Sieg!

Sem Eisinger hat es geschafft! Der 29-Jährige konnte sich im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ durchsetzen. Bei KUKKSI sprach der Sänger nach der Show darüber, wie er sich fühlt und welche Pläne er mit dem Preisgeld hat.

Im großen DSDS-Finale konnte Sem Eisinger die Zuschauer:innen überzeugen und holt den Pokal nach Hause. „Es fühlt sich sehr gut an und ich bin überwältigt. Ich bin sowohl glücklich als auch traurig – es sind sehr viele Emotionen auf einmal in mir. Denn es war eine sehr krasse Reise für uns alle und es hätte jeder von uns verdient“, sagt Sem Eisinger im exklusiven Interview mit KUKKSI nach dem Finale im Studio in Köln.

Sem Eisinger geht mit Dieter Bohlen auf Tour

Sem Eisinger kann sein Glück nicht fassen: „Schlussendlich bin ich sehr dankbar, dass die Zuschauer für mich angerufen haben. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und bin froh, dass ich hier mit dem Pokal stehen darf.“ Nun geht es mit Dieter Bohlen auf Tour – alle Kandidat:innen hatten bereits ihre Kofferpacken. „Wir haben alle schon gepackt. Keiner von uns wollte was dem Zufall überlassen“, verrät uns der DSDS-Gewinner.

Das sind seine Pläne mit dem Preisgeld

Sem Eisinger erhält nicht nur einen Plattenvertrag, sondern auch ein Preisgeld von stolzen 100.000 Euro. „Ich mache mit dem Preisgeld erstmal gar nichts. Wenn ich es ausgebe, dann für die Musik. Der Rest wäre Quatsch“, so Sem Eisinger. Die anderen Kandidat:innen werden ihm fehlen: „Das Schlimmste ist, dass ich die anderen Kandidat:innen vermissen werde. Wir sind wie eine Familie geworden. Auch mit dem Team hinter den Kameras.“ Die Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ sind bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Hinter den Kulissen: Das wurde im DSDS-Finale nicht im TV gezeigt!