Sem Eisinger: Drama kurz nach dem DSDS-Finale!

Sem Eisinger hat die diesjährige Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Mit mehr als 54 Prozent konnte sich der 29-Jährige in der Live-Show durchsetzen. Doch kurz nach dem Finale lief für den Sieger nicht alles nach Plan.

Deutschland hat einen neuen Superstar: Sem Eisinger hat die Jubiläumsstaffel der Castingshow gewonnen. „Es fühlt sich sehr gut an und ich bin überwältigt. Ich bin sowohl glücklich als auch traurig – es sind sehr viele Emotionen auf einmal in mir. Denn es war eine sehr krasse Reise für uns alle und es hätte jeder von uns verdient. Schlussendlich bin ich sehr dankbar, dass die Zuschauer für mich angerufen haben. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und bin froh, dass ich hier mit dem Pokal stehen darf“, sagte Sem Eisinger kurz nach dem Finale im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Sem Eisinger verpasst beinahe ersten Tourtermin

Nach dem Finale hatte Sem Eisinger hat einen vollen Terminplan – doch genau hier lief nicht alles rund. Denn Sem Eisinger ist auf Tour gemeinsam mit Dieter Bohlen – den ersten Termin habe er jedoch bald verpasst. „Ich sollte ja gestern früh mit Pietro und Dieter im Privatjet starten, das hat leider nicht ganz geklappt wie geplant“, erzählt Sem Eisinger seinen Fans bei Instagram.

„Ich wurde vom Taxi abgeholt und sollte an den Flughafen in Düsseldorf gebracht werden und die Taxifahrerin hatte sich mehrmals verfahren, sodass wir zu spät zum Flughafen kamen und ja, der Privat-Jet nicht mehr da war“, so der Sänger weiter. Dann kam es zu einer Planänderung. „Es war geil, die Leute in Berlin waren mega, haben mich gut in Empfang genommen und ich bin dankbar und freue mich auf weiteres“, freute der „Don’t let me go“-Interpret. Puh, da ist nochmal alles gut gegangen. Die Folgen von DSDS sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sem Eisinger: Erste Worte nach seinem DSDS-Sieg!