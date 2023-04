Sem Eisinger: Bittere Schlappe nach DSDS-Sieg!

Von der großen Bühne bei „Deutschland sucht den Superstar“ ins nächste Kaufhaus! Mit seiner gefühlvollen Stimme sorgte Sem Eisinger im Finale für einen Gänsehautmoment und ging als Sieger aus der Show. Neben viel Lob musste der Sänger nach einem Auftritt im Kaufhaus aber auch einige kritische Kommentare einstecken.

Das DSDS-Finale fand vor Millionen Zuschauern auf einer riesigen Bühne statt. Doch nun die ernüchternde Wahrheit: Statt auf große Bühnen ging es für den Sänger nach dem Finale in ein Einkaufszentrum. Mit dem Song „Don’t Let Me Go“ bewegte Sem Eisinger viele Zuschauer und konnte sich gegen seine Mitstreiter:innen durchsetzen. Große Konzertsääle füllt er nicht – das Publikum dürfte vorerst zunächst deutlich kleiner ausfallen.

Sem Eisinger tritt in Einkaufscenter auf

Los ging es für Sem Eisinger im Pösna Park bei Leipzig. Zwischen einer Apotheke, Schreibwaren- und einem Elektronikgeschäft ist der DSDS-Sieger dort aufgetreten. Die Zuschauer bestanden aus wenigen Dutzenden Menschen. Und auch in einer Berliner Mall ist Sem Eisinger aufgetreten. Zwar gab es viel Lob, aber in den sozialen Netzwerken häuften sich auch negative Kommentare. „Na, das ist ja mal ein Karrieresprung“ oder „Schon nach einem Tag so tief gesunken“ schrieben die Nutzer.

Dabei hat Sem Eisinger eigentlich große Pläne. „Ich will DSDS nutzen, um danach professionell Musik zu machen. Durch die Show kann man einen Bekanntheitsgrad erlangen, um den Menschen danach die Musik nahe zu bringen. Ich möchte Menschen dadurch verbinden", sagte Sem Eisinger im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und auch die Siegerprämie von 100.000 Euro will er in die Musik investieren: „Ich mache mit dem Preisgeld erstmal gar nichts. Wenn ich es ausgebe, dann für die Musik. Der Rest wäre Quatsch."