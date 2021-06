Selena Gomez: Darum fällt ihr Dating so unglaublich schwer!

Die Popsängerin Selena Gomez ist vermutlich der Schwarm von unglaublich vielen Männern. Immerhin ist die eine der bekanntesten Künstlerinnen der Welt. Dennoch hat sie Probleme, den Richtigen zu finden. In einem Interview hat die 28-Jährige nun verraten, warum ihr Dating so schwerfällt.

Wenn man die musikalische Seite von Selena Gomez betrachtet, dann könnte man kaum erfolgreicher sein. Doch nicht alles läuft bei der Beauty rund. In der Liebe will es seit Justin Bieber einfach nicht mehr so richtig klappen. Nun hat die Sängerin einige Details zu ihr und über das Daten von anderen Männern verraten.

Selena Gomez kämpft mit großem Problem

In einem Interview mit der Vogue verriet Selena Gomez einige Details über sich und warum es beim Dating nicht so richtig klappen will. Das liegt vor allem an einer Sache: Ihr würde es schwerfallen, anderen Menschen Vertrauen zu schenken. ,,Ich kann niemanden treffen und wirklich wissen, ob die Person mich mag, wie ich bin“, erzählte sie dem Magazin. Doch nicht nur das. Erst vor Kurzem wurde bei ihr eine bipolare Störung festgestellt. Für sie selbst hat die Diagnose aber auch eine gute Seite. Für sie sei es nun „weniger gruseliger“ und weiß nun, woran sie leidet.

So sorgt die Sängerin für Stabilität in ihrem Leben

Damit sie in ihrem Leben sorgloser ist und auch eine gewisse Stabilität in ihre Tage bringt, verriet sie nun gegenüber der Vogue, dass sie soziale Medien vermeiden würde. ,,Ich bin eines Morgens aufgewacht und habe mir wie jede andere Person auch zuerst Instagram geöffnet und ich war fertig", verriet die 28-Jährige. Sie sei es leid gewesen, das Leben anderer Menschen zu sehen. Nach der Entscheidung, Social Media aus ihrem Leben weitestgehend zu streichen, hätte sie sofortige Freiheit empfunden und sei seitdem glücklicher.