Seitensprung: Darum gehen viele Partner in der Weihnachtszeit fremd

Ein Seitensprung ist der größte Vertrauensbruch in einer Beziehung. Besonders oft gehen Partner während der Weihnachtszeit fremd. Laut Studien ist das Risiko, in der Zeit betrogen zu werden, besonders groß.

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Die Zeit bringt aber auch viel Stress mit sich – das Essen muss besorgt werden, die Dekoration sollte nicht zu kurz kommen, Geschenke müssen gekauft und eingepackt werden und dann stehen auch noch etliche Pflichttermine wie die Kirche mit der Familie oder die Weihnachtsfeier im Job an. Da kann die Weihnachtsfeier schnell zu einer Gelegenheit für einen Seitensprung werden – dass man in der Weihnachtszeit für einen Ausrutscher anfälliger ist, haben mehrere Studien bewiesen.

Das sind die Gründe für einen Seitensprung

Sex auf der Weihnachtsfeier – ein Klischee, was sich immer wieder hartnäckig hält, aber leider auch der Realität entspricht. Denn die weihnachtlichen Verpflichtungen rauben den Männern viel Energie und für etwas „Ablenkung“ kommt ein Seitensprung gerade recht. Hinzu kommt der Tabubruch, etwas Verbotenes zu tun, welcher für Männer besonders reizvoll ist. Oft passiert ein heißer Flirt unter Alkoholkonsum, wo die Hemmungen fallen. Ein weiterer Grund für einen Seitensprung zu Weihnachten: Da die Zeit mit Stress verbunden ist, streiten sich Paare oft. Meist entstehen Diskussionen um belanglose Sachen wie die Weihnachtsdeko oder dem Weihnachtsbraten.

30 Prozent der Männer gehen zu Weihnachten fremd

Traurig, aber wahr: Zur Weihnachtszeit klingen nicht nur die Glocken am Weihnachtsbaum, sondern auch die des Freundes. „Und eben genau vor der Familie, mit der viele im Alltag eben nicht viele Tage ununterbrochen zusammen verbringen. […] Vielleicht ist es auch der gewünschte Tabubruch, der den Seitensprung besonders spannend macht“, sagt der Hamburger Paartherapeut Eric Hegmann laut der Berliner Morgenpost. Die britische Seitensprung-Webseite Illicit Encouters hat mal herausgefunden, dass ein Drittel aller Männer in der Weihnachtszeit fremdgehen.

Es kann selbst glückliche Paare treffen

Und wer glaubt, dass einem das selbst nicht passieren kann, liegt falsch. Denn laut Experten kann es zur Weihnachtszeit sogar glückliche Paare treffen. „Affären treten auch in intakten Beziehungen auf“, schreibt US-Therapeutin und Untreue-Expertin Shirley Glass in ihrem Buch „Die Psychologie der Untreue“. Selbst dann, wenn man ein erfülltes Sex-Leben hat, können sich Paare nicht in Sicherheit wiegen. „Das Verlockende an einem Seitensprung ist, wie der untreue Partner sich in den bewundernden Augen der neuen Liebe widergespiegelt sieht“, so die Expertin. Laut Paartherapeut Eric Hegmann treibt vor allem Eifersucht die Männer in die Arme von anderen Frauen. Vertrauen ist der wichtigste Bestandteil in einer Beziehung – solange man offen kommuniziert, dürfte auch in der Weihnachtszeit alles gut gehen.