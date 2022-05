Ukraine-Krieg: In Russland werden die Kloschüsseln knapp!

Seit dem Ukraine-Krieg hat sich in Russland viel verändert. Seit der Invasion am 24. Februar 2022 ist eine neue Zeit angebrochen – vor allem auch für die Menschen in Russland. Denn dort wurde alles deutlich teurer – nun werden sogar die Kloschüsseln knapp.

Die Menschen fliegen aus der Ukraine seit der Invasion. Doch auch das Leben in Russland hat sich für die Menschen verändert. Denn durch den Krieg wurde alles richtig teuer – und viele Lebensmittel gibt es gar nicht mehr. Denn westliche Staaten liefern beinahe nichts mehr nach Russland. „Die Waren aus dem Westen haben sich um 30 bis 50 Prozent verteuert. Manche Produkte sind aus den Baumärkten ganz verschwunden“, sagt ein gebürtiger Ukrainer, welcher derzeit in Moskau wohnt, gegenüber der Bild-Zeitung.

Es gibt kaum noch Kloschüsseln

Lebensmittel oder Tiernahrung ist nicht das einzige Problem – jetzt werden sogar die Kloschüsseln knapp! Im Vergleich zum Frühjahr 2021 stiegen die Toilettenpreise um bis zu 70 Prozent, wie das Bauunternehmen Pridex meldet. Und nicht nur das: Auch die Preise für Badewannen sind extrem angestiegen. „Wir wollten eine neue Kloschüssel von Villeroy & Boch kaufen, aber die kann man in Moskau nicht mehr finden“, sagt Swetlana in der Bild. Insgesamt sind die Preise um bis zu 30 Prozent angestiegen.

neben den Kloschüsseln sind vor allem auch Eier teurer geworden – diese sind vom Preis her um bis zu 70 Prozent angestiegen. Immerhin: Beim Alkohol muss man nicht tiefer in die Tasche greifen. Das Geschäft scheint also nach wie vor sehr gut zu laufen. Nur die amerikanischen Weine sind aus den Regalen verschwunden. Das Leben hat sich in Russland für die Menschen grundlegend verändert – an vielen Märkten bilden sich lange Schlangen, zahlreiche westliche Waren gibt es nicht mehr oder sind deutlich teurer.