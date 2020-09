Sehr selten: Drake zeigt seinen Sohn Adonis

Normalerweise hält der Rapper Drake seinen Sohn aus der Öffentlichkeit raus. Doch nun hat er sich anders entschieden und zeigt einen süßen Schnappschuss seines kleinen Sprösslings. Weshalb er sich so entschieden hat, erklärt er in einem Interview.

Der kanadische Rapper, Aubrey Drake Graham mit bürgerlichen Namen, bekam im Oktober 2017 seinen ersten Sohn. Eigentlich hielt er seinen 2-Jährigen Sohn immer aus der Öffentlichkeit raus – bis jetzt. Nun hat er einen süßen Schnappschuss von ihm mit seinem Sohn geteilt. Weshalb er seine Meinung geändert hat und seinen Sohn jetzt der Öffentlichkeit präsentiert, erklärt der 33-Jährige in einem Interview.

Süßer Schnappschuss von Adonis

Auf Instagram veröffentlichte der Rapper ein Bild von seinem Sohn. Dabei posiert der 2-Jährige Adonis schon jetzt wie ein Star mit Designerkleidung und lässigen Cornrows. Das kommt natürlich bei den Fans super gut an. Prompt ernten die beiden sehr viel Lob von der Community. Bisher gab es fast keine Bilder von Adonis. Warum entschied sich der „God’s Plan“-Interpret um und zeigt jetzt plötzlich seinen Nachwuchs im Internet? Die Frage stellten ihm natürlich viele Fans. In einem Interview wollte er sie nicht unbeantwortet lassen.

Deshalb zeigt Drake seinen Sohn bei Instagram

Natürlich waren viele über so einen Insta-Post überrascht. Immerhin versuchte der ehemalige Schauspieler, seinen Nachwuchs stets aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Bis jetzt. Was war der Auslöser für den plötzlichen Sinneswandel des Superstars? In einer Folge von ,,Young Money Radio“ mit Lil Wayne spricht er offen darüber und verrät den wahren Grund. ,,Ich möchte Orte mit meinem Sohn besuchen und Erinnerungen mit ihm teilen können“, so Drake. Er habe nicht geplant, private Aufnahmen zu veröffentlichen, doch hatte einfach dieses Gefühl, es zu tun.