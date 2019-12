Sebastian Preuss: Schock-Beichte vom Bachelor!

Im Januar zeigt RTL die neuen Folgen von „Der Bachelor„. Schon vor Staffelstart sorgt der Rosenkavalier für viele Schlagzeilen: Der Hottie spricht nun ganz offen über seine Straftaten von damals.

Mit seinen blauen Augen und seinem durchtrainierten Body ist Sebastian Preuss ein echter Hingucker. Doch der „Bachelor“ hat es faustdick hinter den Ohren! In früheren Jahren geriet der Profi-Kickboxer mit dem Gesetz immer wieder in den Konflikt.

Sebastian Preuss musste in U-Haft

Als Teenager saß Sebastian Preuss sogar im Gefängnis. „Ich habe sehr viel Unfug gemacht. Ich war immer auf mich alleine gestellt und habe mich immer leiten lassen von anderen Freunden, falschen Freunden, Personen, die meinten, dass es besser wäre, so zu leben“, erzählt er in einem Podcast der Mediengruppe RTL.

Sein Leben hat er komplett geändert

Als Teenager kannte er keine Regeln und hat deshalb viel Unfug angestellt. Doch nachdem er in den Untersuchungshaft kam, wurden ihm die Augen geöffnet und dachte über sein Leben nach. Er fing an, intensiv Sport zu treiben – und das ist noch heute so. „Ich hatte nie so eine richtige Familie, wo es Mama, Papa und eine gute, zusammenhaltende Familie gab“, gibt Sebastian Preuss zu. Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet am 8. Januar um 20:15 Uhr bei RTL.