Sebastian Preuss: Kommt bald die Hochzeit mit seiner Freundin?

Der Ex-Rosenkavalier Sebastian Preuss suchte im TV-Format “Der Bachelor” die große Liebe – doch er suchte sie vergebens und ging allein nach Hause. Doch nun gibt es neue Love-News des Münchners. Der 30-Jährige hat nämlich nun die große Liebe gefunden. Steht nun etwa schon die Hochzeit bevor?

Als Sebastian Preuss im Finale von ,,Der Bachelor” stand, entschied er sich plötzlich allein nach Hause zu gehen. Der Single fand in der TV-Show nicht die große Liebe. Doch seit seinem schweren Motorradunfall scheint er nun die Richtige gefunden zu haben. Gegenüber der Bild gab er neue Einblicke in sein Liebesleben.

Sebastian Preuss ist frisch verliebt

Im Fernsehen wollte es nicht klappen. Dafür bekam er einen heftigen Shitstorm. Doch nun läuft es für den Münchner im echten Leben umso besser. Nachdem er einen Motorradunfall hatte und im Krankenhaus lag, ging es für ihn wieder bergauf. Wie er nun der Bild-Zeitung verriet, hat er danach nämlich die Liebe seines Lebens gefunden und schwebt nun auf Wolke sieben.

Kommen jetzt Hochzeit und Kinder?

Nun ist der Ex-Rosenkavalier also frisch verliebt – und das anscheinend auch mit der Richtigen. Denn Sebastian Preuss bestätigte nicht nur die Frau seines Lebens gefunden zu haben, sondern gibt auch noch mehr preis. So verriet er zum Beispiel, dass er es sich sogar vorstellen könnte, mit ihr eine Familie zu gründen und auch zu heiraten. Mehr wollte er dann allerdings aber auch nicht erzählen. Auch zu seiner Traumfrau ließ er noch alle Details offen. Mal sehen, wann es neue Updates via Social Media geben wird! Schon gelesen? Sarah-Jane Wollny: Sie hatte einen Unfall!