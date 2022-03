Sean Penn droht mit Oscar-Boykott!

In Hollywood werden wieder die Oscars verliehen. Sean Penn sorgt bereits vor der Gala für Schlagzeilen: Der Schauspieler will die Oscars boykottieren, wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj keine Bühne bei der Preisverleihung bekomme.

Sean Penn will die Oscar-Gala boykottieren, wenn sie ohne dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stattfinden sollte. Der Oscar-Preisträger forderte die Gäste sogar auf, den Saal zu verlassen, wenn das nicht passieren sollte. „Wenn sich herausstellt, dass das nicht passiert, würde ich alle Beteiligten ermutigen – obwohl es ihr Moment sein mag und ich verstehe, dass es um ihre Filme geht und es wichtig erscheint, zu glänzen –, zu protestieren und diese Academy Awards zu boykottieren“, erklärte der Schauspieler in einem Interview mit CNN.

Und weiter: „Ich selbst werde, wenn es darauf ankommt, wenn ich zurückkehre, meine Oscars in der Öffentlichkeit zerstören. Ich bete, dass das nicht passiert. Ich bete, dass es keine arroganten Menschen gegeben hat, die sich als Vertreter des Gemeinwohls betrachten und beschlossen haben, sich nicht mit der Führung in der Ukraine in Verbindung zu setzen.“

Wird Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet?

Für Vice dreht Sean Penn derzeit einen Dokumentarfilm zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Er selbst würde die beiden Oscar-Statuen „einschmelzen", wenn Wolodymyr Selenskyj bei den Oscars keine Bühne bekommen sollte. Für die Filme „Mystic River" (2004) und „Milk" (2009) hatte der Schauspieler zwei Oscars erhalten. Unklar war im Vorfeld, wie die Verantwortlichen mit dem Krieg in der Ukraine umgehen. Unter anderem stand die Idee im Raum, Wolodymyr Selenskyj per Video zuzuschalten.