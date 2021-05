Schwerster Mai-Sturm seit Jahren zieht auf Deutschland zu!

Das wird turbulent! Am Dienstag zieht Sturm „Eugen“ auf Deutschland zu. Und der hat es in sich! Es drohen heftige Sturmböen und auch Gewitter sowie Hagel sind möglich.

Bereits in der Nacht zum Dienstag kann es bereits im Westen der Republik ziemlich stürmisch werden. Ab Dienstagmittag nimmt der Wind dann überall in Deutschland zu. In der ganzen Republik kann es zu teils heftigen Sturmböen bis ins Flachland kommen. In höheren Lagen sind sogar Orkanböen möglich.

Der heftigste Mai-Sturm seit Jahren droht

„Das ist morgen ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heftiger Sturm. Wir müssen bedenken: Wir haben Mai. Das ist ein ausgewachsener Herbst- bzw. Wintersturm. Los geht es schon morgen Vormittag. Wir werden den ganzen Tag mit dem Sturmfeld von Sturm Eugen zu tun haben. Selbst in den tiefen Lagen Westdeutschlands rechnen die Wettermodelle bei Gewittern und Schauern mit schweren Sturmböen bis 100 oder gar 105 km/h. Für die Jahreszeit sind das Rekordwindgeschwindigkeiten, die man im Mai eigentlich nicht erwartet. Rekordkalt war auch der Start in die neue Arbeitswoche“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

„Besonders direkt über dem Erdboden gab es sehr tiefe Werte. Verbreitet war Blümchen-Alarm angesagt. So wurden in Andernach am Rhein in 5 cm Messhöhe satte minus 7,1 Grad gemessen. Ein extrem tiefer Wert für die Rheinlage. Auch in Perl an der Mosel wurden minus 5,6 Grad gemessen. In Andernach war es ein Rekordwert seit Messbeginn 2011, in Perl ein Rekord seit Messbeginn im Jahr 1965. Mit minus 3,6 Grad war es in Perl sogar der tiefste Wert in 2 Metern Messhöhe seit 1965. In Düsseldorf war es mit minus 1,2 Grad in 2 Metern Messhöhe die kälteste Mainacht seit 1969. In Kleve wurde mit minus 1,1 Grad ebenfalls ein neuer Rekord aufgestellt. So kalt war es dort in 2 Metern Messhöhe noch nie seit Messbeginn im Jahr 1947", so der Wetter-Experte weiter.