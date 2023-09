Schwerer Schicksalsschlag: Love Island-Fabi hatte Krebs!

Die neue Staffel von „Love Island“ hat bei RTLZWEI gerade erst begonnen. Zu den diesjährigen Kandidaten gehört auch Fabi. Direkt am Anfang der Show macht der Hottie in seinem Vorstellungsvideo ein schockierendes Geständnis.

Fabi ist 25 Jahre alt und kommt aus Werder. Der Beamte will bei „Love Island“ seine große Liebe finden und verrät, wobei er bei Frauen nichtz widerstehen kann. „Bei zierlichen Frauen. Blond finde ich auch ganz gut, aber ich sag nicht, dass nur blond geht. Blaue oder grüne Augen finde ich sehr schön bei einer Frau. Mir ist das Gesicht wichtiger als große Brüste und Po. Sie muss nicht unbedingt sportlich sein, sie kann normal sein oder ein bisschen mehr auf den Hüften haben, aber nicht zu viel. Charakterlich geht materialistisch für mich gar nicht, vor allem, wenn sie von mir verlangt, dass ich ihr die teure Handtasche kaufen soll. Wenn jemand extrem eingebildet ist, aber auch das Gegenteil – eine zu ruhige Maus – das funktioniert auch nicht bei mir“, sagt Fabi im Interview mit RTLZWEI.

Sex vor der laufenden Kamera kann er sich nicht vorstellen. „Nein, Kein Sex! Da bin ich raus. Mein Bodycount ist sowieso nicht so hoch, denn wenn ich mit einer Person schlafe, dann nur, weil ich die Person vorher richtig gut kennengelernt habe. Kuscheln und küssen, das ist kein Problem“, erzählt der Kandidat. Und wie würde er damit umgehen, wenn ein anderer Islander ihm die Frau ausspannt? „Es gibt den Unterschied, ob er sie mir ausspannen will und sie mitmacht oder ob sie nicht mitmacht und bei mir bleibt. Seine Absicht kenne ich. Aber ihre nicht und dann rede ich mit ihr, wie sie ihn findet. Dann muss ich im besten Fall auch keine Angst haben. Es kommt eben drauf an. Vielleicht will die Frau ja auch nicht“, so der 25-Jährige.

„Love Island“-Fabi hatte Krebs

In der ersten Folge spricht Fabi in seinem Vorstellungsvideo über einen schweren Schicksalsschlag. Denn der 25-Jährige litt an Krebs. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal hier sitze. Letztes Jahr im April habe ich Krebs gehabt. Ich bin jetzt wieder gesund", erklärt er. „Ich bin auch froh, dass es mir wieder besser geht und man wieder lachen kann, ins Leben zurückfinden kann – deswegen auch der Schritt hier", freut sich Fabi. Dann spricht er noch über seine Pläne in den kommenden Jahren: „Ich würde mir wünschen, eine Frau an meiner Seite zu haben, die für mich da ist. Ich würde gerne ein Haus bauen, heiraten und was mir sehr wichtig ist, dass ich gern zwei Kinder auf jeden Fall hätte." „Love Island" läuft immer montags um 20:15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag und Sonntag um 22:15 Uhr.