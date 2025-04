Schwerer Autounfall: TikTok-Paar trauert um seinen Sohn (†2)

Die Influencer Katelynn Ordone und Jaelan Ordone müssen einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Bei einem Autounfall ist der zweijährige Sohn des Paares ums Leben gekommen.

Katelynn Ordone und Jaelan Ordone wurden als Influencer bei TikTok bekannt. Ihr zweijähriger Sohn Preston Ordone, den viele unter dem Namen „Okay Baby“ kannten, kam bei einem schweren Autounfall ums Leben.

Das Unglück ereignete sich am 24. April im St. Tammany Parish. Laut US-Medienberichten berichtet die Polizei von Louisiana, dass das Fahrzeug der Familie von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Während sich Katelynn Ordone und Jaelan Ordone von ihren Verletzungen im Krankenhaus etwas erholt haben, kam für ihren 2-jährigen Sohn jede Hilfe zu spät. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen.

Die Schwester von Preston Ordone befand ich nicht mit ihm Fahrzeug. Zu dem Zeitpunkt des Unglücks war die 7-Jährige in der Schule. In einem Statement von Angehörigen heißt es: „Katelynn hat mehrere gebrochene Knochen. Sie hatte eine sehr schwere Gehirnerschütterung. Sie ist heute zum ersten Mal gelaufen. Jaelan musste sich einer Notoperation an einem seiner Beine unterziehen. Er hat Stäbe und Stifte in den Beinen.“

„Er hat die Menschen zum Lächeln und Lachen gebracht“

Und weiter lässt die Familie verlauten: „Er hat die Menschen zum Lächeln und Lachen gebracht, und ich weiß, dass ihr euch jeden Tag darauf freut, ihn zu sehen. […] Wir werden ihn sehr vermissen.“

Katelynn Ordone und Jaelan Ordone geben in den sozialen Netzwerken oft einen Einblick in ihr Privatleben. Die Herausforderungen als Eltern haben sie zu Social-Media-Persönlichkeiten gemacht. Auch der 2-Jährige tauchte in Clips bei TikTok immer wieder auf und brachte die Follower zum Lachen. In den Kommentaren sprachen zahlreiche Nutzer ihr Beileid aus.