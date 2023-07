Schwere Vorwürfe gegen Krümel: Wurden Gäste in ihrer Bar heimlich auf dem Klo gefilmt?

Diese Vorwürfe wiegen schwer! Hat Marion Pfaff alias Krümel etwa Gäste in ihrer Bar heimlich auf dem Klo gefilmt? Laut einer SAT.1-Sendung sollen dort Überwachungskameras installiert gewesen sein.

In der SAT.1-Sendung „Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei“ ging der Anwalt auf Spurensuche und wurde fündig. Im Krümels Stadl in Paguera auf Mallorca sollen Überwachungskameras installiert gewesen sein. „Die Toiletten werden videoüberwacht“, erklärte ein ehemaliger Mitarbeiter und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Lokalbesitzerin.

Das sagt Krümel zu den Vorwürfen

Und was sagt Krümel dazu? „Wir haben die Kameras auf die Waschbecken gerichtet. Es ist schon vorgekommen, dass uns Leute die Armaturen zerstört haben. Man darf Kameras nur dort nicht installieren, wo Leute urinieren. Aber der Waschraum ist erlaubt“, so die Barbesitzerin. Ingo Lenßen hat daraufhin die Polizei kommen lassen, denn laut dem Anwalt macht sich Krümel damit strafbar.

In den Waschräumen soll es Kameras gegeben haben – aber laut Krümel nicht direkt auf den Toiletten. „Es gibt keine Kameras auf den Toiletten. Das wäre für mich eine absolute Verletzung der Privatsphäre“, sagt Marion Pfaff im RTL-Interview. Ein weiterer Vorwurf in der Sendung: Ein ehemaliger Mitarbeiter behauptete, er sei mit Kameras in seiner Mitarbeiterwohnung ausspioniert wurden. „Ich war selber total überrascht, dass da überhaupt Kameras sind. Das wusste ich erst an dem Tag, an dem mir die Vorwürfe gemacht worden sind“, erklärt die 50-Jährige dazu. Weiter erklärt sie: „Und die hat mir gesagt, dass das von der Sicherheitsfirma ist. Aber die Alarmanlage ausgeschaltet ist seitdem wir die Wohnung gemietet haben.“