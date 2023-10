Schwangeres Model tot in Kühlschrank gefunden

In Los Angeles (Kalifornien) ist die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Es handelt sich dabei um das Model Maleesa Mooney. Die 31-Jährige lag tot im eigenen Kühlschrank, wie das People-Magazin berichtet.

Der Körper sei leblos in einem Kühlschrank aufgefunden worden, wie das Los Angeles Police Department (LAPD) berichtet. Die Leiche wurde bereits am 12. September 2023 im Kühlschrank entdeckt. Eine Obduktion brachte jetzt neue Erkenntnisse: Es habe kurz vor ihrem Tod eine Gewalteinwirkung gegeben. Demnach wurde das Model gefesselt. Sie war außerdem im zweiten Monat schwanger.

Ihre Schwester meldet sich zu Wort

Es wurden Spuren von Alkohol und Kokain in ihrem Körper gefunden, wie die Rechtsmediziner berichten. Unklar ist, ob sie die Suchtmittel freiwillig genommen hat. Ihre Schwester erklärt: „Sie war super aufgeregt. Ich weiß, dass sie sich unbedingt ein Kind gewünscht hat, darüber hatte sie immer gesprochen. […] Nach allem, was ich beim Gerichtsmediziner und in der Leichenhalle gesehen habe, war meine Schwester in einen schweren Kampf verwickelt. Es war eine monströse Tat, so einen Tod wünsche ich niemandem.“

Die Wohnung war offenbar sehr verwüstet. „So etwas habe ich nie erlebt. Was auch immer in dieser Nacht passiert ist, es ist beängstigend und traumatisch. Ich weiß, dass sie solche Angst hatte. Ich hasse es, darüber nachzudenken“, so ihre Schwester. Wer Maleesa Mooney weshalb ermordete, sei bisher unklar. Zu einem oder mehreren möglichen Tätern fehlt den Ermittlern bislang jede Spur. Eine Festnahme gab es bisher nicht.