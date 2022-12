Schüsse und 1 Toter: Amok-Alarm in Dresden!

Amok-Alarm in Dresden! In der City sind Schüsse gefallen. Der Zwischenfall soll sich in der Altmarktgalerie ereignet haben. Laut Medienberichten kam ein Mensch ums Leben.

In Ammonhof soll ein Mann eine Frau getötet haben, wie Medien berichten. Der Killer stürmte anschließend in die Altmarktgalerie. Dort soll er sich in einer Filiale der Drogeriekette dm verschanzt haben. Der Striezelmarkt wurde nicht geöffnet. Die Innenstadt wurde abgeriegelt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut der Bild-Zeitung ist der Verkehr zusammengebrochen. Laut dem Blatt wurde der Mann festgenommen. Weitere Einzelheiten sind bisher noch nicht bekannt.