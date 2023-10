Schubkarren-Stellung: Das hat es mit der Sex-Position auf sich!

Die Sex-Stellung „Schubkarre“ stammt aus dem Kamasutra. Die Position ist intensiv, abwechslungsreich und sorgt vor allem für einen intensiven Orgasmus. Was muss man sich darunter jedoch vorstellen?

Sex-Stellungen gibt es viele – von Blümchensex-Varianten bis hin zu akrobatischen Hochleistungen oder exotischen Stellungen wie die Budapester Beinschere oder die Chinesische Schlittenfahrt im Bett ist alles möglich. Einige werden sicher auch schon mal was von der Schubkarren-Stellung gehört haben. Wir verraten, was diese Position im Bett besonders macht und wie diese funktioniert.

So funktioniert die Schubkarren-Stellung

Die Schubkarren-Stellung kommt aus dem Kamasutra und wird auch „Hüftheber“ genannt. Diese Position verlangt einiges ab – hier wird Kraft und Ausdauer benötigt. Und auch etwas Übung braucht man bei der Schubkarren-Stellung. Es handelt sich um eine Position von hinten. Wenn man es so will, ist die Frau die „Schubkarre“, welche der Mann von hinten schiebt. Und diese funktioniert so: Sie bringt sich vor ihm wie bei der Doggy-Stellung in Position. Er steht hinter ihr, hebt ihre Hüfte hoch und dringt in sie ein – die Frau stützt sich währenddessen auf den Armen ab. Sie kann ihre Füße hinter seinem Po verschlingen. Für fortgeschrittene Paare gibt es noch eine weitere Möglichkeit: Die Frau kann ihre Beine über die Schulter des Mannes legen.

Das sollte man bei der Position beachten

Die Stellung ist deshalb mit Kraft verbunden, da die Frau sich auf den Armen abstützen muss. Um das etwas einfacher zu gestalten, kann sie sich auch auf den Unterarmen abstützen. Zusätzlich kann sie den Kopf ablegen und ein weicher Untergrund wie beispielsweise ein Kissen sind von großer Wichtigkeit. Und auch von ihm wird Muskelkraft verlangt, denn schließlich hebt er seine Partnerin nach oben. Die Stellung klingt nach Sport? Ist es auch! Um sich zu erholen, kann man zwischendurch auch in den Doggy-Style wechseln.

Darum eignet sich die Sex-Stellung

Die Position lohnt sich dennoch, da der Mann in die Frau sehr tief eindringen kann und für eine Lustexplosion sorgen kann. Durch die tiefen Stöße soll es möglich sein, den G-Punkt bei Frauen noch besser stimulieren zu können. Die Position eignet sich auch bei Analverkehr – dann sollte man jedoch genug Gleitgel verwenden. Paare mit Erfahrung sollten sich diese Sex-Stellung nicht entgehen lassen – hier kommen definitiv beide auf ihre Kosten.