Schon bekannt: In dieser Datingshow war Bachelorette-Jesaia!

In der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ buhlt Jesaia um Jennifer Saro. Der 27-Jährige kam der Rosenlady schon nahe. Im Flirten ist der Hottie bereits geübt. Denn er nahm bereits an einer Datingshow teil.

Nach drei Jahren Singledasein ist Jesaia bereit für die große Liebe und kämpft in der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“ um Jennifer Saro. „Man sucht doch immer nach der Liebe – wieso nicht auch im Fernsehen?“, sagt der 27-Jährige aus Stuttgart im Interview mit RTL. Freundlich, offen und hilfsbereit – so beschreibt sich er sich und will mit seinem Charme bei der Rosenlady punkten.

„Eine Frau an meiner Seite zu haben, mit der ich die Welt bereisen und anschließend eine Familie gründen kann“, ist der größte Traum von Jesaia. Optisch hat der 27-Jährige jedoch keine Bedingungen. „Mir ist einfach nur eine positive Ausstrahlung wichtig“, verrät der Single-Boy. Bei Jennifer Saro konnte er bisher punkten und ergatterte ein Einzeldate. Auch auf die Rose musste Jesaia nicht lange warten.

Jesaia suchte bei „Love is King“ nach der Liebe

Jesaia hat bereits Erfahrung damit, im TV die große Liebe zu suchen. Denn „Die Bachelorette“ ist nicht sein erster Ausflug in die Datingshow-Welt. Der 27-Jährige nahm damals nämlich in der ProSieben-Show „Love is King“ teil. In dem Format verwandelten sich die Kandidat*innen in Prinzen und Prinzessinnen und lernten sich auf einem Schloss kennen. Wer am Ballabend eine Tanzkarte erhält, darf weiter um die Liebe kämpfen. In der Show hat Jesaia jedoch nicht seine große Liebe gefunden – ob er in Thailand bei Jennifer Saro mehr Glück haben wird? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!