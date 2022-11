Schöne Bescherung: So tief ist Randy Quaid alias Onkel Eddie gefallen

Zu einer der kitschigsten Komödien in der Weihnachtszeit zählt „Schöne Bescherung“, aber zählt zu einer der beliebtesten überhaupt. Einige Stars hatten mit dem Film ihren Durchbruch – andere dafür umso weniger. Randy Quaid ist in den vergangenen Jahren regelrecht abgestürzt.

Bei Familie Griswold läuft zu Weihnachten in „Schöne Bescherung“ einfach absolut nichts nach Plan. Das Essen geht schief, die Vorbereitungen zum Fest laufen überhaupt nicht nach Plan und Eichhörnchen sowie eine Katze verwüsten die ganze Wohnung. Das größte Problem für Clark (Chevy Chase) ist jedoch die Weihnachtsbeleuchtung, welche einfach nicht funktionieren will.

KUKKSI hatte bereits berichtet, was aus den Kindern aus „Schöne Bescherung“ geworden ist. In dem Film ist neben Clark auch Onkel Eddie ein Oberhaupt der Familie. Die Rolle wurde von Randy Quaid verkörpert. Seine Karriere begann jedoch schon deutlich eher: Er absolvierte ein Schauspielstudiums an der University of Houston und erhielt er seine erste Filmrolle in dem Drama „Die letzte Vorstellung“. Damit hatte der Schauspieler seinen großen Durchbruch, womit er weitere Filmrollen in Hollywood ergattern konnte – und waren ziemlich viele. Denn ab den 70er Jahren war der Schauspieler in unzähligen Produktionen zu sehen – dazu zählen neben „Schöne Bescherung“ im Jahr 1989 unter anderem „Die schrillen Vier auf Achse“ (1983), „Die Belagerung von Ruby Ridge“ (1996) oder „The Day the World Ended – Tod aus dem All“ (2001).

Randy Quaid floh nach Kanada

Zwischen 1985 und 1991 war Randy Quaid in der Fernsehserie „Saturday Night Live" zu sehen. Zuletzt wirkte er in „Real Time" (2008) und „Ball's Out: The Gary Houseman Story" (2009) mit. Grundsätzlich hat sich der Schauspieler zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – nur in „Weight" gab es 2018 noch einen Auftritt. Randy Quaid sorgte eher für negative Schlagzeilen. So setzte er immer wieder Verschwörungstheorien in die Welt und behauptete 2010 auf einer Pressekonferenz, dass ihn eine Verschwörungsgruppe umbringen wolle. Einige seiner Freunde wie Heath Ledger und David Carradine seien von dieser Gruppe bereits ermordet wurden und musste deshalb nach Kanada fliehen. Wegen illegaler Einwanderung wurde er dort jedoch festgenommen.