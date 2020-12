Schöne Bescherung: Die Sendetermine 2020 zu Weihnachten

Ein Weihnachten ohne dem Filmklassiker “Schöne Bescherung”? Für die meisten ist das wohl unvorstellbar! Der Film ist für die meisten über die Adventszeit ein Muss und läuft auch in diesem Jahr im Fernsehen. KUKKSI verrät alle Sendetermine!

Mal ehrlich: Wir haben alle schon mal Pleiten, Pech und Pannen zu Weihnachten erlebt – das kommt schließlich in den besten Familien vor! Doch bei den Griswolds in dem Filmklassiker “Schöne Bescherung” aus dem Jahr 1989 läuft einfach gar nichts nach Plan und das Fest wird zu einer kompletten Katastrophe. Der Streifen mit dem Originaltitel “National Lampoon’s Christmas Vacation” war schon damals ein riesiger Erfolg. Und auch, wenn der Film schon einige Jahre auf dem Buckel hat, erfreut er sich auch heute großer Beliebtheit und zählt zu einer der erfolgreichsten Weihnachtsfilme überhaupt.

Darum geht es in “Schöne Bescherung”

Clark Griswold, seine Frau Ellen und ihre beiden Kinder Audrey und Rusty wollen für das Fest einen riesigen Weihnachtsbaum im Wald besorgen. Clark hat jedoch vergessen, eine Säge mitzunehmen – somit wird der Baum einfach ausgegraben. Späer scheitert der Versuch, die Lichterkette mit 25.000 Glühbirnen einzuschalten. Unterdessen hofft Clark auf die Weihnachtsgratifikation seiner Firma – doch auch diese erhält er zunächst nicht.

Später kommt auch die Verwandtschaft und richtet in dem Haus einige Zerstörungen an. Beispielsweise wird die Katze von Tante Bethany durch einen Kurzschluss gegrillt und später brennt auch noch der Weihnachtsbaum. Und auch das Festessen ist nicht ganz gelungen. Später gibt es dann noch eine Verfolgungsjagd mit einem Eichhörnchen in dem Haus. Onkel Lewis wirft dann ein brennendes Streichholz in Clarks Klärgrube – es kommt zu einer riesigen Explosion und spätestens jetzt ist das Weihnachtsfest gelaufen. Zum Schluss gibt es dann aber noch eine Überraschung: Clark erhält nun doch die Weihnachtsgratifikation von seinem Chef. Nach dem ganzen Chaos gibt es also dann doch ein Happy End!

Sendetermine