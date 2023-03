Schöne Ausflugsziele für den Frühling

Der Frühling ist für viele Menschen die absolute Lieblingsjahreszeit. Die Sonneneinstrahlung nimmt zu, die Tage werden länger und die Natur lebt auf – kein Wunder, dass einige von Euch nach den kalten und tristen Wintermonaten dieser bunten Jahreszeit entgegenfiebern.

Durch den Frühling kommt vieles in Bewegung und wir haben endlich wieder die Möglichkeit, mit unseren Liebsten tolle Ausflüge zu unternehmen. Damit Du optimal für den Frühling, der dieses Jahr am 20. März beginnt, vorbereitet bist, hat KUKKSI für Dich Ideen für verschiedene Ausflugsziele für diese schöne Jahreszeit zusammengestellt.

Besuch in einem Hochseilgarten

Alle Action- und Sportliebhaber aufgepasst: Ein Besuch in einem Hochseilgarten zählt zu einem beliebten und actionreichen Ausflugsziel. Dabei handelt es sich um einen Klettergarten, bei dem verschiedene Elemente, wie zum Beispiel Hängebrücken oder Kletternetze, zwischen mehreren Bäumen gespannt sind. Die Teilnehmer, die gesichert sind, haben die Aufgabe, sich in der Höhe von Station zu Station zu bewegen und den Parcour zu absolvieren. Für diese geht es im Schnitt in etwa in drei bis achtzehn Metern Höhe. In Hessen im Taunus befindet sich Deutschlands höchster Kletterparcours, der in 25 Metern Höhe angelegt und unter dem Namen “K2” bekannt ist. Wer also keine Höhenangst hat und Lust auf ein Abenteuer, der ist in einem Hochseilgarten mit Sicherheit gut aufgehoben. Da die Temperaturen im Frühling meist relativ mild sind, lohnt es sich umso mehr, zu dieser Jahreszeit einen Ausflug in einen Hochseilgarten zu machen.

Spaziergänge durch Blumenwiesen

Du willst es lieber etwas ruhiger angehen und möchtest die Pflanzenvielfalt des Frühlings entdecken? Dann ist ein Spaziergang durch verschiedene Blumenwiesen vielleicht das Richtige für Dich, denn der Frühling ist bekannt für seine schöne Blumenvielfalt. Wer beispielsweise Krokusblüten entdecken möchte, kann ab März im Husumer Schlosspark in Schleswig-Holstein rund vier Millionen Krokusse entdecken. Falls Du ein Fan von Narzissen (Osterglocken) bist, kannst Du in der Eifel in Nordrhein-Westfalen im Naturschutzgebiet Perlenbach und Fuhrtsbachtal die größten Bestände an wilden Narzissen in ganz Deutschland bestaunen. Doch auch die schönen Kirschblüten, die den Anfang des Frühlings verkörpern, können überall in Deutschland verteilt entdeckt werden. In Hamburg beispielsweise gibt es ca. 5.000 Japanische Zierkirschen unter anderem am Alsterufer, der Kennedybrücke sowie am Altonaer Balkon zu sehen.

Wanderung rund um die Weinberge

In Deutschland gibt es die Möglichkeit, zahlreiche Wanderungen rund um verschiedene Weinberge zu unternehmen, bei denen die Besucher einen wunderbaren Ausblick auf die Weinanlagen erhalten. Zu den beliebtesten Wanderwegen rund um die Weinberge zählen beispielsweise der Moselsteig in Rheinland-Pfalz, der Sächsische Weinwanderweg bei ​ Dresden, der Saale-Wein-Weg in Sachsen-Anhalt oder der Rotweinwanderweg in Franken. Während der Wanderungen gibt es außerdem die Möglichkeit, bei Winzern unterschiedlichen Wein zu probieren. Dort hast Du die Chance, sowohl regionalen Wein als auch ausländischen Wein, wie zum Beispiel den spanischen Rotwein Ramon Bilbao Reserva, zu probieren.

Zudem hast Du die Möglichkeit, Dich zwischen verschiedenen Wanderwegen, die einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad aufweisen, zu entscheiden. Die optimale Zeit für eine Weinwanderung ist im Herbst. In dieser Zeit kann es jedoch passieren, dass die Wanderwege ziemlich überlaufen sind, weswegen es sich lohnt, dieses Ausflugsziel im Frühling anzupeilen.

Kajak- oder Kanufahren

Solltest Du ein Wasserliebhaber sein, dann schnapp Dir doch deine Freunde und fahrt Kajak oder Kanu. So könnt Ihr die Frühlingsblüher vom Wasser aus betrachten und dort die ersten warmen Sonnenstrahlen nach dem langen Winter genießen. Außerdem könnt Ihr auf diesem Weg vom Wasser aus neue und womöglich sogar unberührte Orte entdecken. Da überall in Deutschland verteilt Gewässer sind, könnt Ihr in jedem Bundesland Kajak- oder Kanufahren. Ihr könnt beispielsweise eine Kajak- oder Kanutour auf dem Bodensee, über die Isar, durch den Spreewald oder in der Mecklenburgische Seenplatte machen. Außerdem könnt Ihr entweder eine geführte Tour buchen oder eigenständig auf Tour gehen, je nachdem welche Variante Ihr bevorzugt. Wir hoffen, dass Dir unsere vorgestellten Ideen für die verschiedenen Ausflugsziele für den Frühling gefallen haben, sodass Du diese schöne und bunte Jahreszeit optima