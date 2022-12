Schock-Diagnose: Céline Dion leidet an unheilbarer Krankheit

Céline Dion hat schon länger gesundheitliche Probleme. Deshalb musste die Sängerin auch einige Konzerte verschieben. Nun muss sie einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Die 54-Jährige ist unheilbar krank.

Die Sängerin ist den Tränen nahe, als sie in einer Videobotschaft zu ihren Fans spricht. „Ich habe schon lange Probleme mit meiner Gesundheit und es war sehr schwierig für mich, mit dieser Herausforderung umzugehen und darüber zu sprechen, was ich durchgemacht habe“, sagt die „My Heart Will Go On“-Interpretin. Céline Dion ist bereit, ihrer Community zu berichten, was ihr genau fehlt.

Céline Dion leidet an dem Stiff-Person-Syndrom

„Vor Kurzem wurde bei mir eine sehr seltene Nervenkrankheit namens Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert“, erzählt Céline Dion. Es handelt sich dabei um eine Autoimmunkrankheit, welche im Rücken und der Hüfte zu Muskelkrämpfen führen kann. Die Mobilität wird dadurch erhebtlich eingeschränkt. Das englische Wort „stiff“ heißt übersetzt so viel wie „steif“. Das Dramatische: Die Krankheit ist nicht heilbar. Es gibt aber Behandlungsmethoden, womit die Symptome aber zumindest reduziert werden können und den Erstarrungsprozess verlangsamen.

Tour muss erneut verschoben werden

Ihre Tour musste Céline Dion bereits auf Februar 2023 verschieben. Doch auch der Ersatztermin muss aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme nun wieder verschoben werden. „Unglücklicherweise haben die Krämpfe Auswirkungen auf alle Aspekte meines Alltags. Manchmal machen sie mir Probleme beim Laufen und verbieten meinen Stimmbändern so zu singen, wie ich es gewohnt bin. Es tut mir leid euch sagen zu müssen, dass ich nicht bereit bin, meine Tour im Februar neu zu starten“, so die Musikerin. Ihre Shows in den USA musste sie bereits vor einigen Monaten absagen. Es ist nicht der erste Schicksalsschlag, welchen Céline Dion verkraften muss: Im Jahr 2016 verlor sie ihren Ehemann René Angelil an einer Krebserkrankung. Schon gelesen? Diese 8 Stars sind miteinander verwandt