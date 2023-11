Schneesturm Niklas: Erster Wintereinbruch steht in Deutschland bevor!

Schneetief Niklas beschert Deutschland den ersten Wintereinbruch des Jahres und bringt sogar Schnee bis ins Flachland. Es wird knackig kalt – selbst tagsüber liegen die Temperaturen nur noch knapp über dem Gefrierpunkt.

Schneetief Niklas lässt die Schneefallgrenze deutlich sinken. Ab Samstag könnten vor allem im Süden, Osten und Norden die ersten Schneeflocken vom Himmel kommen. Sogar Schnee bis in tiefe Lagen ist möglich! Am vergangenen Sonntag wurden im Südwesten noch 17 Grad gemessen – jetzt dreht sich das Wetter komplett.

Schneesturm Niklas erreicht Deutschland

„Das dürfte die kälteste Phase Ende November/Anfang Dezember werden seit Dezember 2010! Damals kam der Winter auch Ende November und blieb bis Silvester. Weihnachten 2010 war auch das letzte Weihnachtsfest in Deutschland, das so gut wie überall im Land weiß war“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung. Besonders weiß könnte es in den Bergen werden. Denn hier drohen 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee in den kommenden Tagen. Es wird nicht nur kälter, sondern auch stürmisch.

Zum Start der Weihnachtsmärkte wird es winterlich

„Wir starten aber so winterlich wie schon lange nicht mehr in den Dezember. Im Bergland und in den Alpen wird sich eine ordentliche Schneedecke bilden, das war in den vergangenen Jahren in der Vorjahreszeit eher selten der Fall. Was für ein Winter-Comeback“, erklärt der Wetter-Experte weiter. Besonders kalt wird es ab Sonntag. Die Höchstwerte am Tag erreichen nur noch um die 5 Grad – nachts liegen die Werte unter dem Gefrierpunkt. Und so geht es dann auch in der kommenden Woche weiter. Passend zum Start der Weihnachtsmärkte kommt also der erste Wintereinbruch und sorgt an den Glühwein-Buden für ein weihnachtliches Flair.