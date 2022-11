Schnee bis ins Flachland: Der erste Wintereinbruch steht bevor!

Der November zeigte sich bisher von seiner milden Seite. Ende Oktober war es mit bis zu 22 Grad sogar fast schon sommerlich – das ist für dieses Jahreszeit viel zu warm. Doch nun steht der erste Wintereinbruch bevor. Sogar Schnee bis ins Flachland ist möglich!

Die Weihnachtszeit steht in den Startlöchern. Pünktlich zur besinnlichen Zeit steht nun auch der erste Wintereinbruch bevor. Besonders kalt wird es ab dem Wochenende im Nordosten der Republik. Doch auch in anderen Regionen gehen die Temperaturen in den Minusbereich. Dazu kommt auch noch Schnee – selbst im Flachland kommen einige Flocken runter.

Schnee bis ins Flachland möglich

„Was für eine spannende Wetterwoche. Die Wettermodelle haben den Schnee nun voll nach Deutschland reinkommen gelassen. Vor nur 10 bis 14 Tagen haben wir regional noch mehr als 25 Grad gemessen und nun gibt es den ersten Wintereinbruch der neuen Wintersaison. Das ist eine heftige Wetterwende. Im Nordosten wird kaum einer ums Heizen herumkommen wie die Karte mit den Frühwerten am Samstagmorgen weiter unten zeigt. Da herrscht verbreitet leichter bis mäßiger Frost. Auch der Sonntagmorgen wird sehr kalt ausfallen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

„Das Schneefallgebiet wird in der Nacht von Freitag auf Samstag einmal quer über Deutschland erwartet. Seine genaue Lage ist noch immer nicht klar, auch die exakte Höhe der Schneefallgrenze. Da wird es sicherlich noch die ein oder andere Überraschung geben. So oder so wird es am Samstagmorgen in den Medien wieder heißen: ‚Überraschender Wintereinbruch'“, so der Wetter-Experte weiter.

So geht es in den kommenden Tagen weiter

Freitag: 1 bis 12 Grad, im Osten recht freundlich, sonst Wolken, in der Mitte Regen, zum Abend Schneeregen und Schnee bis in tiefe Lagen, besonders in der Nacht auf Samstag

Samstag: 1 bis 8 Grad, kalt, windig und immer wieder Schneeregen und Schneeschauer

Sonntag: 0 bis 8 Grad, wechselhaftes Wetter, nasskalt, teilweise Schneeregen oder Schneeschauer

Montag: 5 bis 10 Grad, durchwachen, Regenschauer, stellenweise Sonnenschein, wieder milder

Dienstag: 4 bis 8 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern

Mittwoch: 6 bis 10 Grad, mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer

Donnerstag: 7 bis 12 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer