Schlussstrich: Rowan Atkinson will nie wieder Mr. Bean spielen!

Die Rolle des “Mr. Bean” machte Rowan Atkinson weltberühmt. Seither gilt er als der wohl bekannteste Tollpatsch überhaupt. Doch dazu wird es nicht mehr kommen: Der Schauspieler hat nämlich verraten, dass er nie wieder in die Rolle schlüpfen will.

“Mr. Bean” umfast insgesamt 15 Episoden und wurde zwischen 1989 und 1995 produziert. Obwohl die Serie schon etwas älter ist, ist sie auch heute noch total beliebt. Zuerst wurde die Comedyserie damals in Großbritannien ausgestrahlt und lief dann später auch in Deutschland. “Mr Bean” wurde zur absoluten Kultfigur. Neben der Serie gab es auch noch die beiden Filme “Bean – Der ultimative Katastrophenfilm” und “Mr. Bean macht Ferien”.

Es gibt kein Comeback von “Mr. Bean”

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren darüber spekuliert, ob Rowan Atkinson als “Mr. Bean” nicht nochmal ein Comeback wagt. Doch der Schauspieler räumt nun mit den Gerüchten auf und sagt: Er will nie wieder in die Rolle schlüpfen. Zwar war die Rolle lustig – hinter den Kulissen soll es aber jedoch ganz anders ausgesehen haben. “Es war anstrengend und ein riesiger Stress. Bei anderen Shows war die Verantwortung auf mehrere Köpfe verteilt, aber alleine witzig zu sein und der damit verbundene Druck, war nicht sehr erfreulich”, verriet Rowan Atkinson in einem Interview mit Radio Times.

Rowan Atkinson bald in “Blackadder” zu sehen?

Derzeit laufen zwar die Vorbereitungen für einen neuen “Mr Bean”-Film – es soll sich dabei aber wohl nur um einen Animationsstreifen handeln. Er selbst könnte aber bald wieder vor der Kamera stehen – nur eben nicht mehr in der Rolle als “Mr. Bean” Der Brite äußerte großes Interesse an der Neuauflage von “Blackadder”. “Da steckte unsere ganze kreative Energie der Achtziger drin. Das jetzt 30 Jahre später wieder zu erwecken, wäre nicht so einfach”, sagt der Schauspieler. Schon gelesen? Mr. Bean: Das macht Rowan Atkinson heute!