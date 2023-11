Schlechtes Date? Mit diesen 7 Tricks kann man ihn loswerden!

Kate Hudson macht es in dem Film „Wie werde ich ihn los in 10 Tagen“ vor: Es gibt einige Tricks, um ihn loszuwerden. Beinahe jeder hat mal ein schlechtes Date erlebt – mit einigen cleveren Strategien kann man die Sache schnell abhaken.

Es gibt nichts Schöneres, als ein perfektes Date – man geht essen, trinkt einen Rotwein, schwingt danach entweder das Tanzbein oder verbringt einen gemeinsamen Filmabend auf der Couch. Das ist allerdings eine Traumvorstellung – in den seltensten Fällen kommt das so vor. Die meisten Dates verlaufen eher „normal“. Es gibt aber auch die Dates, welche regelrecht in einer Katastrophe enden können.

Er erzählt von seinen eingewachsenen Fußnägeln, wie toll die Ex im Bett war, ist komplett ungepflegt und hat auch keinen Sinn für Manieren. Eine solche Horror-Begegnung will man dann schnell wieder losbekommen – aber wie? Wenn man einmal drin steckt, gestaltet sich das etwas kompliziert. Der Satz „Du, ich glaube, das wird nichts mit uns, ich gehe jetzt lieber“ könnte für anschließende Diskussionen sorgen. Es gibt ganz andere Taktiken, um sein Date auf schnellstmöglichen Weg loszubekommen und den Alptraum zu beenden.

Mit diesen Strategien kann man ein schlechtes Date beenden

Der Notfall-Anruf

„Was, er hat dich verlassen? Keine Sorge Süße, ich bin gleich bei dir!“ – ein vorgetäuschter Anruf ist manchmal Gold wert. Wenn die Freundin dringend Hilfe benötigt, muss man schnellstmöglich das Weite suchen.

Die „zufällige Begegnung“

Man weiht einige Freunde ein, welche in dem Lokal auftauchen. Danach tut man überrascht, sie dort zu treffen und bittet sie direkt mit an den Tisch. Dann war’s das mit trauter Zweisamkeit.

Das verdorbene Essen

Das Essen ist einem gar nicht gut bekommen und es plagen einen Bauchschmerzen – dann sollte man natürlich sofort die Couch aufsuchen und sich ausruhen.

Haustiere füttern

Haustiere können in einer solchen Situation die besten Freunde sein – selbst dann, wenn sie nicht mal anwesend sind. Man kann sagen, dass man vergessen hat, seine Katze zu füttern und das sofort nachholen muss: „Sie nimmt die Bude auseinander, wenn sie nicht regelmäßig etwas zu fressen bekommt…“

Allergieanfall

„Waren da nicht Nüsse im Pesto drin?“ – wer etwas schauspielerisches Talent besitzt, kann einen Allergieanfall vortäuschen, in dem man plötzlich viel hustet.

Der schnelle Abgang

Diese Variante ist definitiv nicht die feine Art, aber zielführend. Wenn gar nichts anderes mehr funktioniert, geht man aufs Klo und kommt einfach nicht wieder.

Die Wahrheit

Zwar kann man in einer solchen Situation zu einer Notlüge greifen. Aber: Die fairste Variante ist, wenn man die Wahrheit sagt – zudem benötigt man kein schauspielerisches Talent. Denn nur, weil er möglicherweise ein Langweiler ist oder keine Manieren hat, bedeutet das nicht, dass er doof ist. Die Notlügen könnten daher schnell auffliegen. Seinem Gegenüber kann man einfach sagen, dass es nicht passt – so weiß er auch direkt, woran er ist. Die Mühe kann man sich deshalb direkt sparen.