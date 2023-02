„Schlampe“: Iris Klein geht nach Interview auf Yvonne Woelke los!

Iris Klein verliert völlig die Fassung! Der Fremdgeh-Skandal scheint immer weiter zu eskalieren. Die Katzenberger-Mama rechnet nach einem Interview mit Yvoenne Wolke ab und bezeichnet sie sogar als „Schlampe“.

Seit mehreren Wochen behauptet Iris Klein, dass ihr Mann Peter sie mit Yvonne Woelke betrogen haben soll. Seitdem hängt der Haussegen komplett schief. Sowohl Peter Klein als auch Yvonne Klein bestreiten die Vorwürfe. „Wenn er sie betrogen hat, dann nicht mit mir! Ich werde hier unschuldig bestraft“, stellt Yvonne Woelke im Interview mit RTL klar. „Keiner kann sich vorstellen, wie wir uns gefühlt haben“, erklärt sie weiter. Yvonne Woelke und Peter Klein haben sich aufgrund der Gerüchte in Australien allein gefühlt.

Iris Klein rechnet mit Yvonne Woelke ab

Iris Klein rastet nach dem Interview völlig aus und geht auf Yvonne Woelke los. „Ich muss mich jetzt um mich und meine Gesundheit kümmern und bin fertig mit der Schlampe. Kannst ihn haben!“, teilt die 55-Jährige in einer Instagram-Story mit. „Auf zum nächsten verheirateten Mann… Interview danach nicht vergessen! Und nicht vergessen – schön der Ehefrau die Schuld geben!“, wettert Iris Klein weiter.

Am Flughafen hat Yvonne Woelke dennoch die Nähe zu Peter Klein gesucht – das erklärt sie so: „Wir hatten vorher einen Zusammenbruch, haben wenig geschlafen. Jetlag. Man wusste nicht, was passiert. Er hat geweint, weil er nicht wusste, lässt sie sich scheiden oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie alles reagiert, meine Jobs, mein Privatleben. Wir sitzen die ganze Zeit in Australien zusammen in einem Boot. Wir wussten ganz genau, an diesem Tag trennen sich unsere Wege. Er weiß genau, wie ich mich fühle, ich weiß genau, wie er sich fühlt. (…) Ich hatte ihn immer als Halt. Auf einmal ist diese Person weg, ich stehe da ganz allein da. Keiner versteht mich, nur er hat mich halt verstanden. Das ist wie … man muss sich von der Mutter abnabeln und du willst es eigentlich gar nicht. Dieser Mensch ist einfach nicht mehr da.“