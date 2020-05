Schlag den Star: Diese GNTM-Ikone ist der Gewinner!

In der 50. Folge von „Schlag den Star“ wurde es am Samstag ganz schön schrill. In der Show traten zwei „Germany’s Next Topmodel“-Urgesteine an: In insgesamt 13 Spielen mussten sich Thomas Hayo und Jorge González beweisen.

„Ich werde ihn atomisieren. Thomas, ich habe heute leider kein Foto für Dich!“, zeigte sich Jorge sicher. „Der Kubaner kann so viele Zigarren rauchen, wie er will. Ich rauche ihn heute in der Pfeife“, zeigte sich Thomas überzeugt. Doch wer konnte am Ende das Duell für sich entscheiden?

Thomas Hayo setzt sich gegen Jorge González durch

Bereits die ersten vier Runden liefen für den Kubaner alles andere als gut. Thomas Hayo hatte die Nase eindeutig vorn – doch dann kam der „Let’s Dance“-Juror in Fahr und konnte zumindest aufholen. Die Entscheidung fiel im 13. Spiel. Die TV-Stars mussten dabei versuchen, eine Öse drei Mal auf einen Haken zu schwingen. Spannend wurde es nach dem achten Spiel, denn es stand Unentschieden. Doch dann musste sich Jorge González doch geschlagen geben: Mit 55 Punkten Vorsprung gewann Thomas Hayo die Show.

Die Fans zeigten sich von beiden Kandidaten total begeistert. „Großen Respekt vor den beiden. Beide sind über 50 und machen das echt ordentlich“, schrieb ein User beim Kurznachrichtendienst Twitter. Normalerweise hat Jorge González immer einen auffälligen Look, hat krasse Frisuren und kommt in High Heels – doch diesmal hatte er (weitgehend) Sneaker an. „Ich gratuliere Dir Papichu, hat viel Spaß gemacht… und jetzt trinken wir einen Mohito, aber Du bezahlst… und nicht vergessen: Ich will auch ein Paar High Heels“, gratulierte er Thomas bei Instagram.