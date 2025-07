Schauspielerin Kang Seo-ha (†31) stirbt an Krebs

Nach einem langem Kampf gegen den Krebs ist die Schauspielerin Kang Seo Ha aus dem Film „Flower in Prison“ im Alter von 31 Jahren gestorben. Die Beisetzung ist für diesen Mittwoch geplant.

Die Schauspielerin kämpfte lange gegen eine Krebserkrankung, wie Sports Kyunghyang berichtet. Am 14. Juli 2025 erlag sie ihrer Krankheit. Kang Seo Ha wurde nur 31 Jahre alt. In Seoul soll die Trauerfeier stattfinden. In der Ruhestätte in Haman in der Provinz South Gyeongsang wird sie beigesetzt.

„Ich hoffe, du bist frei von Schmerzen und nur noch glücklich, wo auch immer du bist“

Bis zuletzt stand die 31-Jährige trotz ihrer Krankheit vor der Kamera. Erst kürzlich beendete sie die Dreharbeiten für einen Film. Zahlreiche Fans trauern um Kang Seo Ha. „Unnie, ich hoffe, du bist frei von Schmerzen und nur noch glücklich, wo auch immer du bist“, heißt es in einem Kommentar von einer Person, welche ihr offenbar nahestand.

Die jüngere Schwester der Schauspielerin hat bei Instagram einen emotionalen Brief veröffentlicht: „Ich kann immer noch nicht glauben, dass du weg bist. Obwohl du entsetzliche Schmerzen hattest, hast du dir immer Sorgen um alle gemacht. Obwohl ich monatelang nichts essen konnte, zwang sie mich trotzdem, mit ihrer Karte Lebensmittel zu kaufen, denn sie war fest entschlossen, mich nicht hungern zu lassen. Während du unter Schmerzmitteln litt, sagtest du immer noch, du hättest Glück gehabt und warst dankbar. Ich schäme mich wirklich für deine Stärke. An diesem Ort musst du glücklich sein und keine Schmerzen mehr haben“, heißt es darin.

In dem Musikvideo „Farther Away“ von Brave Guys begann Kang Seo Ha im Jahr 2012 ihre Karriere. Dann ergatterte sie einige Rollen in der südkoreanischen Serienwelt und konnte sich mit Rollen in den Produktionen „Schoolgirl Detectives“ und „Heart Surgeons“ einen Namen machen. Zuletzt war sie bei Insight MCN unter Vertrag und arbeitete an mehreren Projekten.