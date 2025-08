Schauspieler Song Young-kyu (†55) wurde tot aufgefunden

Song Young-kyu war in Südkorea ein gefeierter Schauspieler. Nun wurde der Filmstar im Alter von nur 55 Jahren tot in seinem Auto aufgefunden.

Der 55-Jährige wurde in seinem Auto in einem Wohnkomplex in Yongin, südlich von Seoul, aufgefunden. Es gebe laut der Polizei keine Hinweise auf Fremdverschuldung, wie Daily Mail berichtet. Auch ein Abschiedsbrief wurde nicht hinterlassen. Die Todesumstände sind demnach noch völlig unklar.

Erst im Juni sorgte der Schauspieler für negative Schlagzeilen. Denn Song Young-kyu wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Noch immer wurde der Fall nicht ausgeschlossen – auch eine Anklage wurde bisher nicht erhoben. Der Schauspieler musste daraufhin nicht nur mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, sondern der Fall hatte auch erhebliche Auswirkungen auf seine Karriere. Zwei geplante Produktionen wurden ohne ihm fortgeführt. Auch seine Rolle in dem Theaterstück „Shakespeare in Love“ wurde gestrichen. Generell war er nach den Schlagzeilen weniger in Filmen zu sehen.

Song Young-kyu begann 1994 seine Karriere

Die Karriere von Song Young-kyu begann im Jahr 1994, als er erstmals in einem Kindermusical zu sehen war. Der Schauspieler ergatterte weitere Rollen – und wurde im Laufe der Jahre zu einer der gefragtesten Filmstars in Südkorea. In insgesamt mehr als 40 Dramen habe der Schauspieler mitgewirkt.

Besonders große Bekanntheit erlangte er durch den Streifen „Extreme Job“. Der Film zählt zu einer der erfolgreichsten in Südkorea. Bekannt ist er auch durch die Netflix-Produktion „Narco-Saints“ oder „Big Bet“ beim Streamingdienst Disney+.