SAT.1-Promiboxen: Diese Stars treten gegeneinander an!

Im Training klopfen sie große Sprüche. Doch wer lässt ihnen im Ring auch Treffer folgen? In “Das große SAT.1 Promiboxen“ treten sich am Freitag um 20:15 Uhr zehn Promis gegenüber, um sich einen fairen Kampf zu liefern – der kein Unentschieden kennt!

Elena Miras und Anastasiya Avilova mussten im Dschungel schon viel einstecken. Aber wer von ihnen teilt im Ring besser aus? „Ich bin eine tickende Zeitbombe!“, warnt Elena vor dem Kampf. „Mich bringt alles auf die Palme. Das kann das Kleinste sein – schon wenn du atmest.“ Anastasiya gibt an, sich für ihre Kampfansage auf Elenas Niveau zu bewegen: „Ganz Deutschland würde Elena so gerne die Fresse polieren – und jetzt darf ich das machen!“, freut sich die Brünette. Doch das macht eine Elena Miras noch lange nicht sprachlos: „Meine Faust hat mehr Gehirn als ihr Kopf“ entgegnet sie kampflustig und: „Wenn ich kann, breche ich ihren ganzen Körper.“

Paul Janke trifft im Ring auf Filip Pavlovic. „Er ist der Schöne – und ich das Biest“, kündigt Filip an. Doch befördert der 13 Jahre jüngere Gegner den ewigen Bachelor Paul auf die Bretter? Filip ist sich seiner Position im Ring bewusst: „Paul ist Schwiegermutters Liebling. Ich bin der Draufgänger.“ Der Fitness-Coach erklärt seine Taktik klar, in dem er die Rechte hebt: „Mit der schicke ich dich one way back nach Mallorca – und das economy!“ Eingeschüchtert ist Paul Janke von Filip Pavlovic jedenfalls nicht: „Er macht zwar auf dicke Hose, aber was in der Hose ist, das werden wir sehen.“

Auch Giulia Siegel und Yvonne König wollen ihren Emotionen im Ring freien Lauf lassen. Giulia Siegel beschreibt das Aufeinandertreffen als „Gazelle gegen Nilpferd. Ich hab‘ mich nicht gehen lassen. Ich habe mich jahrelang bemüht, meinen Körper so zu halten, wie er war.“ Doch Yvonne ist vorbereitet: „Ich habe eine unheimliche Schlagkraft. So eine Naturschlagkraft. Ich hab‘ eine gute Grundbausubstanz als Soldatin, die ich acht Jahre lang war. Julia hat Zahnstocherärmchen!“

Das sind all Begegnungen

Paul Janke vs. Filip Pavlovic

Giulia Siegel vs. Yvonne König

Ennesto Monté vs. Domenico de Cicco

Serkan Yavuz vs. Sam Dylan

Elena Miras vs. Anastasiya Avilova

So wird geboxt: Die Männer kämpfen fünf Runden à zwei Minuten, die Frauen stehen sich vier Mal eineinhalb Minuten gegenüber. Let’s get ready to rumble: Ringsprecher Kai Pätzmann ruft die Kämpfer bei „Das große SAT.1 Promiboxen“ in den Ring. Matthias Killing, Melissa Khalaj und Sarah Valentina Winkhaus moderieren die beiden Kampfabende. Tobias Drews und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Kämpfe. SAT.1 zeigt das große Promiboxen am Freitag um 20:15 Uhr.