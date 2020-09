SAT.1-Promiboxen: Das sind alle Ergebnisse!

Sportliche Leistung: Beim SAT.1 Promiboxen konnten die Zuschauer sehen, wie Doreen Dietel, Steff Jerkel und Julian F.M. Stoeckel gegen ihre Gegner K. o. gehen. Oliver Sanne gewinnt den Fight gegen Yasin Cilingir nach Punkten.

Zum wohl glücklichsten Menschen an diesem Abend macht ihn aber eine andere Person: Seine Freundin antwortet mit “Ja!” auf seinen Heiratsantrag, den er ihr direkt live am Ring nach dem Kampf macht. “Ich habe damit niemals gerechnet. Wir hatten erst kürzlich darüber gesprochen, dass wir uns damit noch etwas Zeit lassen können”, erzählte Jil Rock im exklusiven Interview mit KUKKSI nach dem Heiratsantrag.

Die Kämpfe des gestrigen Abends im Überblick

Jade Britani Übach gegen Carina Spack

Im Battle der blonden Biester wurde keine geschont. Am Ende gewinnt Carina Spack knapp nach Punkten mit 39:37.

Yasin Cilingir gegen Oliver Sanne

Nach fünf Runden gewinnt Oliver Sanne nach Punkten. Yasin erklärt noch im Ring: „Ich bin jederzeit für einen Rückkampf bereit!“ Der glückstrahlende Gewinner Sanne macht seiner Freundin direkt nach dem Kampf und mit einem blauen Auge einen Heiratsantrag – den diese schluchzend vor Glück annimmt.

Doreen Dietel gegen Gisele Oppermann

Gisele Oppermann will anscheinend ihr Heulsusen-Image ablegen. Entgegen aller Prognosen, besiegt sie die muskulöse Doreen Dietel: und zwar bereits in Runde 2 durch technisches K.o.

Steff Jerkel gegen Marcellino Kremers

Wild entschlossen tritt Marcellino Kremers seinem Gegner Steff Jerkel entgegen und ringt ihn

nahezu zu Boden. Das technische K.o. gibt es in der zweiten Runde. Sieg für Marcellino

Kremers.

Julian F. M. Stoeckel gegen Matthias Mangiapane

Wer hätte gedacht, dass die beiden Divas tatsächlich ihre Fäuste schwingen? Am Ende gewinnt Mattias Mangiapane durch technisches K.o. in der zweiten Runde.

In der kommenden Ausgabe steigen acht weitere Promis in den Ring: Serkan Yavuz kämpft gegen Sam Dylan, Elena Miras gegen Anastasiya Avilova, Giulia Siegel gegen Yvonne König und Paul Janke gegen Filip Pavlovic. Das nächste Promiboxen läuft am 25. September 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.