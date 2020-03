SAT.1-Frühstücksfernsehen: Lotte ist tot!

Seit 2008 ist Lotte aus dem „SAT.1 Frühstücksfernsehen“ nicht mehr wegzudenken und gehört zum festen Team der Morningshow. Doch nun die traurige Nachricht: Die Hündin ist verstorben! Das teilte Moderator Jan Hahn auf seiner Facebook-Seite mit.

Die englische Bulldogge ist in Dänemark geboren. Ihre ersten TV-Erfahrungen sammelte der Vierbeiner im „Frühstücksfernsehen“ von SAT.1. Bereits als Hundwelpe stand sie vor der Kamera. Besonders beim Umgang mit den Stars im Studio war sie ziemlich gelassen und immer souverän.

Jan Hahn verkündet traurige Nachricht

Doch nun die traurige Nachricht: Lotte ist verstorben! „RIP im Hundehimmel Lotte“, schrieb Jan Hahn auf seiner Facebook-Seite. „Lotte… Danke!!! 12 Jahre, unzählige Sendungen. Unsere Spiele und Tricks. Ich werde Dich nie vergessen!! Du warst ein wundervoller Hund, ein Teammitglied. Meine Augen weinen, aber Du hattest das tollste Zuhause. Tschüss!!!“, schrieb Matthias Killing. Die Fans sind sehr traurig über die Nachricht. „Komm gut über die Regenbogenbrücke kleine Lotte. Mein Beileid den Besitzern“, schrieb eine Userin. „Oh Neeeein R.I.P. Liebe Lotte komm gut über die Regenbogenbrücke“, heißt es in einem Kommentar.

Lotte griff mal einen Dummer an

Eine legendäre Szene: Im Jahr 2014 sprang Lotte vom Studiosofa auf und sprang einen Drummer an – dieser ging zu Boden, aber stand wenige Sekunden später wieder. Kurz danach meldete sich das Team der Sendung zu Wort. „Lotte aus dem Sat.1–Frühstücksfernsehen konnte ihre Leidenschaft für Drumsticks nicht länger bändigen“, heißt es in einem Statement auf der Facebook-Seite.

Sogar ein Interview hat sie schon gegeben

Und Lotte hat sogar schon mal ein Interview gegeben – zumindest versuchte das SAT.1. Nun ja, ein paar Antworten sind tatsächlich rumgekommen. Unter anderem wollte das Team wissen, warum Lotte während der Sendung eigentlich immer auf der Couch liegt – ist das nicht respektlos gegenüber den Zuschauern? „Nein, ich versuche mich einfach in meine Zuschauer hineinzuversetzen. Ich denke nicht, dass die morgens um halb 6 schon aufgedreht und durchgestylt sind wie meine Kollegen“, meint Lotte. Übrigens: Die Hündin ist sogar in den USA ein echter Star! Reese Witherspoon erzählte kurz nach ihrem Besuch im Frühstücksfernsehen in einer TV-Talkshow von Lotte.