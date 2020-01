Saskia Beecks: Nackt-Foto aufgetaucht!

Saskia Beecks fühlt sich einfach wohl in ihrem Körper! Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ hat in den vergangenen Jahren insgesamt 30 Kilo abgenommen. WOW! Nun zeigt sie sich bei Instagram komplett nackt.

Durch „Berlin – Tag & Nacht“ wurde Saskia Beecks bekannt. Zwischen 2011 und 2019 war die Darstellerin mit einigen Pausen dazwischen in der Rolle als Alina zu sehen. Während ihrer Zeit in der Serie kurbelte sie auch ihre Karriere als Influencerin an – und ist damit mega erfolgreich! Allein bei Instagram folgen ihr mehr als 600.000 Fans.

Darum stieg die Darstellerin wirklich bei BTN aus

Im vergangenen Jahr ist Saskia Beecks dann wohl endgültig bei „Berlin – Tag & Nacht“ ausgestiegen. „Ich möchte etwas Neues machen. Zuletzt hatte ich auch das Gefühl, dass ich bei ‚Berlin –Berlin – Tag & Nachttehen geblieben bin. Das ist zwar nicht schlecht, aber ich möchte mich weiterentwickeln“, erklärte die Darstellerin damals im exklusiven Interview mit KUKKSI. Saskia Beecks hat große Pläne: „Ich war drei Jahre am Stück wieder dort und brauche mal wieder etwas frische Luft. Ich möchte in eine andere Richtung gehen und viel reisen sowie Gebärdensprache lernen.“

Saskia Beecks zeigt sich nackt bei Instagram

Die Beauty zeigt bei Instagram gerne ihre sexy Kurven – doch so freizügig wie jetzt hat sich Saskia Beecks aber noch nie in dem sozialen Netzwerk gezeigt. Völlig hüllenlos posiert die Alina-Darstellerin im Urlaub. Derzeit macht sie Mexiko mit ihren Freunden unsicher – sie besichtigt die Ruinen von Yucatan, chillt am Strand oder postet mal ein Nacktbild von sich. „Nichts macht eine Frau schöner als der Glaube, dass sie schön ist“, schrieb Saskia Beecks zu einem Foto. Und was meint die Community zu dem Schnappschuss? Es hagelte darauf positive Kommentare und zahlreiche Komplimente – die User finden: Saskia Beecks hat einfach einen mega tollen Körper. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.