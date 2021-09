Saskia Beecks: Liebes-Comeback mit Nathalie Bleicher-Woth?

Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth galten als DAS Traumpaar aus „Berlin – Tag & Nacht“. Die beiden Girls haben sich damals am Set der Reality-Soap kennengelernt und es hat gefunkt. Im Jahr 2019 kam dann die überraschende Trennung. Gibt es nun ein Liebes-Comeback?

Anfang des Jahres 2019 machten Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth ihre Beziehung offiziell. Danach gab es viele Pärchenfotos und die beiden verbrachten jede freie Minute zusammen. Einige Monate später folgte dann das Liebes-Aus – für die Fans war das ein krasser Schock!

Im Jahr 2019 kam die Trennung

Kurz nach der Trennung damals trafen beide beim KISS CUP aufeinander. „Es war natürlich schon merkwürdig. Für jeden Menschen auf der Welt ist das komisch, seinen Ex zu treffen, denn man hat sich ja mal geliebt. Das gehört zum Leben dazu und damit muss man einfach umgehen. Wir sind beide in der Öffentlichkeit und dass es dann zu solchen Situationen kommen kann, war mir vorher klar“, sagte Saskia Beecks damals im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Es hat mich nicht wirklich interessiert, weil ich mit dem Thema einfach durch bin. […] Wir sind beide sehr professionell und können berufliches und privates trennen. Deshalb wird es auch künftig kein Problem sein, wenn wir auf Events aufeinander treffen sollten“, so Nathalie Bleicher-Woth damals.

Saskia und Nathalie treffen sich wieder

Seitdem gingen die beiden Darstellerinnen aus „Berlin – Tag & Nacht“ getrennte Wege – bis jetzt! Denn nun scheinen die beiden wieder viel Zeit miteinander zu verbringen und verstehen sich anscheinend richtig gut. Denn sowohl Saskia Beecks als auch Nathalie Bleicher-Woth posteten einige Stories bei Instagram und hatten viel Spaß zusammen. Erstmals nach der Trennung haben sie sich zusammen auf einem Event gezeigt. Damit hatten die Fans wohl nicht mehr gerechnet! Ob es wirklich ein Liebes-Comeback ist? Dazu haben die beiden sich bisher nicht geäußert. Möglich ist auch, dass sie sich einfach nur freundschaftlich wieder angenähert haben. Doch eines ist wohl Fakt: Das Kriegsbeil haben Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth begraben. – und das ist wohl das Wichtigste… Schon gelesen? Saskia Beecks: Darum verschwand der BTN-Star wirklich!