Saskia Beecks: Darum verschwand der BTN-Star wirklich!

Um Saskia Beecks ist es zuletzt total ruhig geworden – auch auf ihren Social-Media-Kanälen kam seit mehreren Monaten kein einziger Post mehr. Nun ist die ehemalige Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” zurück und erklärt ihr Verschwinden!

Saskia beecks postet eigentlich immer wieder regelmäßige Updates auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch seit längerer Zeit ist es komplett ruhig bei Instagram. Eigentlich sollte der Serien-Star auch bei “Promi Big Brother” teilnehmen – aber kurz vor Showbeginn sagte die Ex-“Berlin – Tag & Nacht”-Star das TV-Experiment ab. “Ich habe gespürt, dass ich im Moment Ruhe brauche statt der Herausforderung, mit unbekannten Menschen vor laufenden Kameras zusammenzuwohnen”, sagta Saskie Beecks damals.

Deshalb zog sich Saskia Beecks zurück

Das war das letzte Lebenszeichen von ihr – sonst hat sich Saskia Beecks nicht mehr gemeldet. Doch nun kehrte sie endlich wieder zurück und erklärt die Gründe, weshalb die Beauty wirklich abgetaucht ist. “Mir geht es wirklich gut. Ihr habt sicherlich viele Fragen an mich, die hatte ich in letzter Zeit aber auch an mich, deswegen musste ich mich ganz schön zurückziehen und Social-Detox machen”, heißt es in dem Statement weiter. Unklar ist aber bisher was ihre Detox-Zeit genau beinhaltete. Einige User vermuteten übrigens auch, dass sie schwanger sei – in den Kommentaren stellte der Serien-Star aber klar, dass kein Nachwuchs unterwegs ist.

Kein Comeback bei BTN

Saskia Beecks gehörte zu einer der beliebtesten Darsteller bei “Berlin – Tag & Nacht”. Eigentlich sollte die Beauty auch ihr Comeback in der Serie feiern – aber dazu kam es nicht. “Ich werde nicht zu ‘Berlin – Tag & Nacht’ zurückkehren”, stellte Saskia Beecks vor einigen Monaten im exklusiven Interview mit KUKKSI klar. Und weiter: “Ich habe eine Anfrage im Februar vor Corona bekommen, ob ich mitwirken will. Ich habe gesagt, dass eine komplette Staffel für mich nicht in Frage kommt, aber für drei bis vier Wochen klar gehen würde. Dann habe ich eine Dispo bekommen, obwohl ich noch nicht mal ein Drehbuch und einen Vertrag vorliegen hatte”, so die TV-Darstellerin weiter.

Und so kam es dann doch zu keinem Comeback! Saskia Beecks hat aber niemanden einen Vorwurf gemacht. “Ich weiß, dass die Produktion es nicht böse gemeint hat und wahrscheinlich sind die Fans auch etwas enttäuscht, welche dachten, dass ich zurückkomme. Das tut mir sehr leid”, verriet sie. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.