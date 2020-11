Sarah Lombardi: Erste Worte nach The Masked Singer-Sieg!

Das ist mal eine echte Überraschung! ProSieben hat am Dienstag das große Finale von “The Masked Singer” gezeigt. Das Skelett hat die Staffel gewonnen – darunter befand sich Sarah Lombardi! Die Sängerin hat sich kurz nach ihrem Sieg geäußert und ist mega happy.

Sarah Lombardi belegte damals den zweiten Platz bei “Deutschland sucht den Superstar” und ebenso bei “Let’s Dance”. Und dennoch startete die Sängerin richtug durch und kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Bei “The Masked Singer” ist sie endlich nicht mehr die ewige Zweite, sondern hat sich den Sieg geholt!

Über mehrere Wochen trat die Sängerin als Skelett bei “The Masked Singer” auf. Als letzter Promi musste sie in der Show ihr Kostüm fallen lassen. “Es war wirklich der Wahnsinn. Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich auf dieser Bühne stehen durfte, dass ich zeigen konnte, was ich kann. Danke für eure lieben Worte, ich hatte immer Tränen in den Augen”, erzählte die Powerfrau kurz nach ihrem Triumph bei red!. Ihr Kostüm scheint ihr ziemlich ans Herz gewachsen zu sein. “Ich liebe dich, Skeletti!”, so die Sängerin.

Alessio hat Sarah Lombardi entlarvt

Die Kandidaten bei “The Masked Singer” dürfen mit niemanden über ihre Teilnahme an der ProSieben-Show reden – auch nicht mit ihrer Familie. Ganz so einfach war das aber gar nicht! Sarah Lombardi plauderte nämlich aus, dass ihr Sohn Alessio sie entlarvt hat. “Es war total schwierig, weil er die Sendung auch gesehen hat”, offenbart die “Genau hier”-Interpretin. “Er hat gesagt: ‘Mama, du bist das Skelett.’ Und dann hat er mich im Kindergarten verraten. Alessio hat es mir dann erzählt”, verriet sie. Für Sarah Lombardi war die Show eine riesige Herausforderung und ein Abenteuer – am Ende war sie aber auch froh, die Maske abnehmen zu können. Schon gelesen? The Masked Singer 2020: Das Skelett ist der Gewinner!