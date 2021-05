Sarah Lombardi: Erste Details zur Hochzeit mit Julian Büscher!

Sarah Lombardi und Julian Büscher sind unter der Haube! Im vergangenen Jahr gab das Paar seine Verlobung bekannt. Nun haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben und verraten auch einige Details zur Hochzeit.

Die Sängerin kann ihr Glück kaum fassen! Bisher hat sich das Paar mit Details zur Trauung zurückgehalten. Einige Fans vermuteten sogar, dass die beiden schon längst geheiratet haben – das war aber nicht der Fall. Denn erst an diesem Sonntag haben sich Sarah Lombardi und Julian Büscher tatsächlich das Ja-Wort gegeben.

Sarah Lombardi heißt wieder Engels

Die tolle News hat Sarah Lombardi selbst bei Instagram bestätigt. Sie postete ein Bild mit ihrem Liebling, welcher ihr einen Kuss auf die Wange gab. Dazu hielten beide die Eheringe in die Kamera. „Mr. und Mrs. Engels“, schrieb die Sängerin zu dem Schnappschuss.

„Wir sind so glücklich“, schrieb sie in einer Instagram-Story. Sarah Lombardi heißt nun wieder Engels, wie sie selbst bestätigte. „Die Frage, die gerade am häufigsten gestellt wird, ist, ob wir den Familiennamen Engels bestimmt haben. Und ja, das haben wir. Ich habe wieder meinen Mädchennamen angenommen“, teilte sie ihrer Community in einer Instagram-Story mit. Julian hat den Nachnamen seiner Liebsten angenommen und heißt nun ebenfalls Engels.

Hochzeit fand im kleinen Kreis statt

Sarah Lombardi verriet weiter, dass die Hochzeit nur im engsten Kreis stattgefunden hat. „Ich glaube, gerade das war eigentlich so besonders und so magisch. Es hätte einfach nicht schöner sein können“, so die 28-Jährige. Dass die Hochzeit nur im engsten Familienkreis stattfand, wird wohl vor allem mit der Corona-Situation zusammenhängen. Zahlreiche Promis gratulierten dem Paar zur Hochzeit – so auch Pietro Lombardi. „Glückwunsch euch beiden! Ich wünsche euch nur das Beste auf eurem gemeinsamen Weg“, verkündete der „Señorita“-Interpret. Und weiter: „Ihr seid ein tolles Paar! Haltet immer fest an eurer Lieber, euer Pie“. Schon gelesen? Sarah Lombardi: Schwanger? Das sagt die Sängerin dazu!