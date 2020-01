Sarah Lombardi: Enthüllt! Das läuft wirklich mit Joti Polizoakis

Was läuft zwischen Sarah Lombardi und Joti Polizoakis? Diese Frage haben sich die Fans in den vergangenen Tagen oft gestellt. Nun enthüllt die Sängerin, ob zwischen ihr und ihrem „Holiday on Ice“-Tanzpartner wirklich läuft.

Sarah Lombardi überraschte ihre Community erst im vergangenen Jahr mit einem Liebes-Aus: Die „Supertalent“-Jurorin und Roberto haben sich nach 1,5 Jahren getrennt. Mit Joti Polizoakis war sie nun im Urlaub – da kam sofort die Frage auf: Läuft zwischen den beiden etwa was?

Die Sängerin räumt mit den Gerüchten auf

Die 27-Jährige räumt nun mit den Gerüchten auf. „Ich bin immer noch Single“, stellt Sarah Lombardi in einem Interview mit RTL klar. „Wir kennen uns jetzt einfach schon so gut, wir sehen in unseren Augen, wenn es uns nicht gut geht“, so die Sängerin. Die „Supertalent“-Jurorin verriet auch, dass sie sich lieben – aber nur auf freundschaftlicher Basis: „Ich würde schon sagen, dass wir uns lieben. Wir lieben uns sogar sehr stark. Das ist so eine, wir sagen immer, Bauernliebe. Das ist eine Liebe zwischen besten Freunden.“

Sarah Lombardi ist noch immer Single

Die beiden sind also definitiv KEIN Paar. Bald geht es mit der Show nach Stuttgart, Wien und Hamburg – die beiden verstehen sich nicht nur privat gut, sondern verbringen auch auf beruflicher Ebene viel Zeit miteinander. Kurz nach der Trennung von Roberto will Sarah Lombardi wohl erstmal Single bleiben – verständlich…