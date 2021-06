Sarah Knappik: Das Baby ist da!

Sarah Knappik ist mega happy! Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin hat ihr Baby auf die Welt gebracht. Nun hat der Reality-TV-Star auch den Namen ihrer Tochter ausgeplaudert.

Im Januar hat Sarah Knappik verkündet: Sie ist schwanger! Zuletzt zeigte sie immer wieder stolz ihren Babybauch. Ihre Tochter kam vor acht Wochen auf die Welt, wie die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin verriet.

Der Baby-Name wurde enthüllt

Das Baby kam per Kaiserschnitt auf die Welt und hört auf den Namen Marley. „Eine normale Geburt wäre für mich aufgrund ihrer Größe zu gefährlich gewesen. Marly war schon 57 Zentimeter groß und wog 4114 Gramm“, sagt Sarah Knappik in einem Interview mit der Bild-Zeitung. „Ich habe zugesehen, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Sie hat mich dann direkt mit großen Augen angeschaut, das war wunderschön“, so der Reality-TV-Star.

Ihr Leben wird sich als Neu-Mama nun komplett verändern – aber sie ist total stolz und einfach glücklich. „Ich freue mich so sehr, dass ich in diesem Leben noch Mama sein darf. Ich hatte eigentlich mit der Babyplanung abgeschlossen. Marly ist mein Hauptgewinn. Es gibt so viele Frauen, die keine Kinder bekommen können und weiß, wie dankbar ich deswegen sein darf“, so Sarah Knappik. Und dann kommt sie aus dem Schwärmen nicht mehr raus: „Marly ist so ein liebes Baby. Sie weint kaum, lacht viel und beschwert sich wenig. Nur wenn ihr langweilig ist, meckert sie ein bisschen!“ Schon gelesen? Sarah Knappik: Dschungelcamp-Star ist schwanger!