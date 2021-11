Sarah Engels: So wird sie Weihnachten verbringen

Sarah Engels und ihr Mann Julian warten schon ganz sehnsüchtig auf die Geburt ihrer Tochter – und das zur Weihnachtszeit. Das macht die Planung natürlich durchaus kompliziert. Denn schon bald dürfte es mit der Kleinen so weit sein. Die Sängerin hat deshalb ihren ganz besonderen Baby-Weihnachtsplan.

Für Sarah Engels und ihren Julian wird es ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Es könnte nämlich sein, dass es das erste Fest zu dritt wird. Die Sängerin ist nämlich hochschwanger. So könnte es passieren, dass die Geburt noch vor dem Fest der Liebe stattfindet. Da man so etwas aber nie genau einschätzen oder planen kann, hat die 29-Jährige ihren ganz eigenen Weihnachtsplan.

Der Geburtstermin des Babys

Wann das Baby genau kommt, weiß man nicht genau. Das wollte das Ehepärchen für sich behalten. Doch wenn man die Instagram-Storys und die Beiträge auf Insta verfolgt, so sieht man, dass es gar nicht mehr so lange dauern kann. Der Babybauch ist schon ordentlich gewachsen und viele Fans gehen schon von einer baldigen Geburt aus. Zudem hat die Sängerin selbst nun in einem Interview über ihren Baby-Weihnachtsplan gesprochen.

So plant Sarah Engels zu Weihnachten

Nicht nur das Coronavirus, sondern auch die Schwangerschaft beeinflussen natürlich das Weihnachtsfest. Denn beides kann kurzfristig das Feiern einschränken und alles durcheinanderbringen. Darum haben Sarah Engels und ihr Julian auch gleich mehrere Pläne. „Wenn die Kleine kommt, wird dieses Weihnachten so sein, dass wir alle einzeln besuchen gehen", verriet sie gegenüber der Bild. Eigentlich läuft es aber völlig anders ab. „Normalerweise sind bei uns große Feste mit der ganzen Familie üblich. Aber dieses Jahr wird es nicht so sein, dass wir alle auf einem Haufen sind. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel", setzte die Sängerin fort.