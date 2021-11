Sarah Engels: Das würde sie sehr gern an sich ändern

Der Sängerin Sarah Engels folgen Millionen Fans und natürlich haben sie immer Fragen parat, wenn es mal wieder eine Fragerunde gibt. Nun stellte ein User eine richtig gute Frage. Es wurde nämlich gefragt, was sie selbst an ihr gar nicht leiden kann beziehungsweise nicht mag – und tatsächlich gibt es da eine Sache.

Niemand ist perfekt, denn jeder hat so seine kleinen Problemzonen. Das ist etwas ganz Normales. So geht auch Sarah Engels selbstkritisch mit sich um und verrät in einer Fragerunde via Instagram, was sie an sich selbst gar nicht so sehr gefällt und was sie gern ändern würde. Da war so mancher Fan echt überrascht.

Das stört Sarah Engels an sich selbst

Ein User wollte von der 29-Jährigen wissen, was sie an sich selbst gern ändern würde. Prompt beantwortete die zweifache Mama die Frage offen und ehrlich. „Was mich selbst manchmal stört, ist, dass ich mich zu sehr in Dinge hineinsteigere“, verriet sie via Instagram-Story. So verliere sie manchmal total den Fokus auf eine Sache, die sie eigentlich gerade erledigen wollte. Doch was sagt ihr Mann Julian dazu? Scheint ihn es zu stören?

Sarah und Julian auf Wolke Sieben

Was sagt eigentlich ihr Julian dazu? Immerhin kann so manche Charaktereigenschaft echt nervig werden. Scheinbar kann Sarah Engels Mann Julian mit diesem Makel sehr gut umgehen. Wenn man die beiden auf den sozialen Netzwerken verfolgt, dann sieht man, dass sie scheinbar noch so verliebt wie am ersten Tag sind. Erst vor wenigen Tagen konnte man sehen, wie sie sich liebevoll gedisst haben. Schon gelesen? Die Wollnys: Das sind die Jobs der Familie.